.   Om Kalthoum - أغار من نسمة الجنوب  

أنجيلا ميركل تهنّئ الياس الفخفاخ وتتطلّع لتعزيز العلاقات الثنائية بين تونس وألمانيا

Vendredi 28 Février 2020

Vendredi 28 Février 2020
قراءة: 0 د, 24 ث

باب نات - هنّأت الجمعة 28 فيفري، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، رئيس الحكومة الياس الفخفاخ على إثر تولّيه لمنصبه بصفة رسمية متمنّية له النجاح في مهمّته.

وأكّدت ميركل على أن تونس وألمانيا تربط بينهما علاقات وثيقة وودية متطلعة لتعزيزه مشدّدة على أن بلادها ستبقي شريكا لتونس في ترسيخ الديمقراطية ودولة القانون وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.


وفي سياق آخر عبّرت ميركل عن تقديرها لاستعداد تونس لتحمّل المسؤولية في عملية برلين في علاقة بالملف الليبي.


  
  
  

rtt-005a1ad7d8a091625157510433e5e362-2020-02-28 14:37:24






0 de 0 commentaires pour l'article 198836



En continu

دخول الربيع

الجمعة 28 فيفري 2020 | 4 رجب 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:40 18:14 15:43 12:39 06:52 05:26
22°
 21° % 37 :الرطــوبة
تونــس 11°
8.2 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
21°-1124°-923°-1222°-1016°-10
  • Avoirs en devises
    19436,0

  • (27 fév)
  • Jours d'importation
    112
  •              1 € = 3,13383 DT        1$ =2,88929 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27 fév)   579,4 MDT
لمحة عن وزراء الحكومة الجديدة
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2020 |1582902775|198836 1809|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires