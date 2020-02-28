أنجيلا ميركل تهنّئ الياس الفخفاخ وتتطلّع لتعزيز العلاقات الثنائية بين تونس وألمانيا

Vendredi 28 Février 2020
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باب نات - هنّأت الجمعة 28 فيفري، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، رئيس الحكومة الياس الفخفاخ على إثر تولّيه لمنصبه بصفة رسمية متمنّية له النجاح في مهمّته.
وأكّدت ميركل على أن تونس وألمانيا تربط بينهما علاقات وثيقة وودية متطلعة لتعزيزه مشدّدة على أن بلادها ستبقي شريكا لتونس في ترسيخ الديمقراطية ودولة القانون وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
وفي سياق آخر عبّرت ميركل عن تقديرها لاستعداد تونس لتحمّل المسؤولية في عملية برلين في علاقة بالملف الليبي.
باب نات - هنّأت الجمعة 28 فيفري، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، رئيس الحكومة الياس الفخفاخ على إثر تولّيه لمنصبه بصفة رسمية متمنّية له النجاح في مهمّته.
وأكّدت ميركل على أن تونس وألمانيا تربط بينهما علاقات وثيقة وودية متطلعة لتعزيزه مشدّدة على أن بلادها ستبقي شريكا لتونس في ترسيخ الديمقراطية ودولة القانون وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
وفي سياق آخر عبّرت ميركل عن تقديرها لاستعداد تونس لتحمّل المسؤولية في عملية برلين في علاقة بالملف الليبي.
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Par:Devil (France )
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