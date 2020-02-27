سامية عبو لعبير موسى: بالك كنا مزدهرين في عهدكم ؟؟ راهو بن علي كان يجب في الغلاس في الطائرة الرئاسية

Jeudi 27 Février 2020



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باب نات

- قالت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو في مداخلتها في البرلمان ان حديث التجمعيين عن مكافحة الفساد ومناهضة التعذيب مثير للسخرية.واضافت سامية عبو " في عهد التجمع التعذيب كان الاساسي وغير ذلك كان الاستثناء متابعة " الجميع يعلم ما حدث للمعارضين من هرسلة".وتابعت سامية عبو " الحديث عن الفساد كذلك اكثر ضحكا وكأن سيدي بوزيد والقصرين وقفصة كانت " جنة "في عهد المخلوع متابعة " في عهد بن علي ... الحاكمة كانت تجلب " الغلاس" في الطائرات الرئاسية من الخارج".وقالت سامية عبو " اكثر شيئ لم أكن مموافقة عليه هو القبول بتعيين الوزير شكري بن حسن المعروف بكتابة التقارير لنظام بن علي".