الغنوشي يمضي مراسلة لرئيس الجمهورية إثر منح مجلس النواب الثقة لحكومة الفخفاخ

Jeudi 27 Février 2020
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باب نات - أمضى فجر اليوم رئيس مجلس نوّاب الشعب راشد الغنوشي على المراسلة الموجهة لرئيس الجمهورية قيس سعيّد إثر منح مجلس نواب الشعب، الثقة المطلوبة للحكومة المقترحة من قبل إلياس الفخفاخ، وذلك بعد ساعات من المداخلات من مختلف الكتل البرلمانية.
وصوت لفائدة الحكومة المقترحة 129 نائبا، في حين عارضها 77 ، مع تسجيل احتفاظ نائب واحد بصوته.
باب نات - أمضى فجر اليوم رئيس مجلس نوّاب الشعب راشد الغنوشي على المراسلة الموجهة لرئيس الجمهورية قيس سعيّد إثر منح مجلس نواب الشعب، الثقة المطلوبة للحكومة المقترحة من قبل إلياس الفخفاخ، وذلك بعد ساعات من المداخلات من مختلف الكتل البرلمانية.
وصوت لفائدة الحكومة المقترحة 129 نائبا، في حين عارضها 77 ، مع تسجيل احتفاظ نائب واحد بصوته.
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