بولبابه سالم لقناة الجزيرة : قطر أكبر داعم لتونس بشهادة الباجي قائد السبسي

Lundi 24 Février 2020



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باب نات

- اكد المحلل السياسي بولبابه سالم لدى استضافته في قناة الجزيرة على عمق العلاقات التونسية القطرية و قال ان قطر اكثر دولة دعمت تونس بعد الثورة و أنجزت استثمارات هامة آخرها المنتجع السياحي في توزر الذي بلغت تكلفته 70 مليون دولار ،، و ان تونس تتطلع من خلال زيارة الامير تميم دعم التعاون الاقتصادي امام الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية التي تعيشها تونس .و أضاف بولبابه سالم ان قطر دعمت تونس خلال كل الحكومات المتعاقبة بعد الثورة مؤكدا تطابق وجهات نظر البلدين من القضية الليبية و الفلسطينية .