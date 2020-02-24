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بولبابه سالم لقناة الجزيرة : قطر أكبر داعم لتونس بشهادة الباجي قائد السبسي

Lundi 24 Février 2020

Lundi 24 Février 2020
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باب نات - اكد المحلل السياسي بولبابه سالم لدى استضافته في قناة الجزيرة على عمق العلاقات التونسية القطرية و قال ان قطر اكثر دولة دعمت تونس بعد الثورة و أنجزت استثمارات هامة آخرها المنتجع السياحي في توزر الذي بلغت تكلفته 70 مليون دولار ،، و ان تونس تتطلع من خلال زيارة الامير تميم دعم التعاون الاقتصادي امام الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية التي تعيشها تونس .

و أضاف بولبابه سالم ان قطر دعمت تونس خلال كل الحكومات المتعاقبة بعد الثورة مؤكدا تطابق وجهات نظر البلدين من القضية الليبية و الفلسطينية .



  
  
  

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