Radio Babnet Tunisie  Moharem Fouad - يا غزال   

القرقوري: أهم حاجة إيجابية في الحكومة انّو بش نرتاحو من ولد أخت حسيب بن عمّار

Samedi 22 Février 2020

Samedi 22 Février 2020
قراءة: 0 د, 32 ث

باب نات - عبّر الجمعة 21 فيفري، الإعلامي الياس القرقوري، عن أمله في نجاح حكومة الياس الفخفاخ رغم الخلافات بين الأحزاب التي رافقت تشكيلها والتحفظات على بعض الأسماء.

واعتبر القرقوري أن من أهم النقاط الإيجابية للحكومة الجديدة هو أن تونس ستتخلّص من رئيس الحكومة يوسف الشاهد وقال "بش نرتاحو من رئيس حكومة عمل الي يحب عليه الكل وقيم فيها القيامة سواء في إدارة الدولة أو في الحملات الانتخابية".


وأضاف القرقوري بأن الشخصية الثانية التي سترتاح منها البلاد هي وزير الزيت زيتونة سمير الطيّب الّي جعل الفلاح في تونس في وضعيّة مزرية.




  
  
  

rtt-eb2ec57b6bf7bb69e1e464f4552782f4-2020-02-22 10:54:10






3 de 3 commentaires pour l'article 198476

Ahmed01  (France)  |Dimanche 23 Février 2020 à 16h 40m |           
الزيتونة من قنوات النهضة تُضاف ألى القنوات الرسمية الأخرى الموالية لهم، وبعد هذا يُتحدّث لنا عن إعلام العار

Slimene  (France)  |Dimanche 23 Février 2020 à 08h 22m |           
Ce journaliste parle de Hassib Ben Ammar sans le connaître.Ce Hassib Ben Ammar n’est pas l’oncle de Chahed mais le frère de sa grand’mère.

Amor2  (Switzerland)  |Samedi 22 Février 2020 à 15h 19m |           
غير مأسوف عليهم جميعًا الى مزبلة التاريخ .. خاصة ذلك الكركدن شامير بالطيب !!! كان ينهق في كل البلاطوات و يتهم الإسلام السياسي وقطر و تركيا صباحاً مساء و ليسكتوا نهيقهاسندت اليه وزارة الفلاحة فأصبح بقدرة قادر من أحبة. قطر و تركيا !!!
اما يوسف الشاهد فهو شاهد زور و اكبر المفسدين



لمحة عن وزراء الحكومة الجديدة
En continu

الاثنين 24 فيفري 2020 | 30 جمادي الثاني 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:36 18:10 15:40 12:40 06:58 05:31
10°
 21° % 81 :الرطــوبة
تونــس
2.6 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
21°-822°-819°-1115°-720°-6
  • Avoirs en devises
    19436,6

  • (21 fév)
  • Jours d'importation
    112
  •              1 € = 3,10803 DT        1$ =2,88206 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21 fév)   472,3 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2020 |1582519016|198476 15120|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires