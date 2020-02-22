القرقوري: أهم حاجة إيجابية في الحكومة انّو بش نرتاحو من ولد أخت حسيب بن عمّار

Samedi 22 Février 2020



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باب نات

- عبّر الجمعة 21 فيفري، الإعلامي الياس القرقوري، عن أمله في نجاح حكومة الياس الفخفاخ رغم الخلافات بين الأحزاب التي رافقت تشكيلها والتحفظات على بعض الأسماء.واعتبر القرقوري أن من أهم النقاط الإيجابية للحكومة الجديدة هو أن تونس ستتخلّص من رئيس الحكومة يوسف الشاهد وقال "بش نرتاحو من رئيس حكومة عمل الي يحب عليه الكل وقيم فيها القيامة سواء في إدارة الدولة أو في الحملات الانتخابية".وأضاف القرقوري بأن الشخصية الثانية التي سترتاح منها البلاد هي وزير الزيت زيتونة سمير الطيّب الّي جعل الفلاح في تونس في وضعيّة مزرية.