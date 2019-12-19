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الكاف : قريبا نهاية موسم البذر وتخّوف من نقص سماد ''الأمونيتر''

Jeudi 19 Decembre 2019

Jeudi 19 Decembre 2019
أوشك موسم البذر للزراعات الكبرى على النهاية في ولاية الكاف وذلك بعد إنجاز أكثر من 95 بالمائة من المساحات المبرمجة لهذه السنة والتي تقدر ب 200 الف هكتار وفق ما افاد به رئيس دائرة النتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف حسن النحايلي مراسل (وات) بالجهة.

وقال النحايلي ان حالة المزارع تعدّ حسنة بكامل انحاء الولاية وذلك اعتبارا للظروف المناخية الملائمة التي ميزت الموسم منذ انطلاقه رغم النقص في سماد " ثاني آمونيا الفسفاط" المعروف باسم "د.أ.ب" الذي شهده الموسم، مبيّنا أنه يجري حسب قوله العمل على تجنّب مثل هذا النقص في سماد "الأمونيتر" خلال الايام القادمة.


من جهته طالب رئيس النقابة الجهويية للفلاحين في الكاف بالاسراع بتوفير "الامونيتر" سيّما وأن الإنبات جيّد وأن استعمال هذه المادة يعتبر حيويا لإنجاح الموسم وتحسين المردودية حسب قوله، مشددا على ضرورة تلافي النقائص التي شابت الموسم عند انطلاقه في إشارة الى النقص في سماد "د.أ.ب".
ونبّه الى خطورة تواصل السكوت عن الظروف الصعبة التى تواجهها عدة منظومات فلاحية التي اصبحت حسب رايه مهدّدة بشبح الإفلاس إذا لم تتخذ الحكومة الاجراءات اللّازمة لحمايتها.

  
  
     
  

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