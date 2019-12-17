''لاباس'' ''الامور تسير في الاتجاه الصحيح''.. تدوينات مطمئنة من بوعجيلة و جوهر مبارك بعد حرب كلامية بين الشواشي و الحمامي

Mardi 17 Decembre 2019
باب نات - طارق عمراني - يمكن أن يعتبر اليوم الثلاثاء من أكثر الأيام الحاسمة في مسار تشكيل الحكومة، حيث انطلق بتطمينات من استاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك صاحب المبادرة السياسية الرامية لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين من نهضة و حلفائها و تيار و أصدقائه في إطار تشكيل حكومة تستجيب للمزاج الانتخابي الثوري، بن مبارك و عقب لقائه برئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي أشار بأن مسار تشكيل الحكومة يسير بشكل صحيح و من المنتظر ان يعلن الجملي عن الأطراف المشكّلة للحكومة و هي النهضة، التيار ،الإئتلاف و تحيا تونس وهو ما اعتبر لدى المتابعين انفراجة شبه نهائية في المسار في إنتظار تقديم تشكيلة الحكومة في أيام معدودة...
هذا الارتياح انتهى بتصريح للقيادي في حركة النهضة عماد الحمامي لإذاعة اكسبراس اف ام اعتبر فيه أن "الود" انتهى مع حزب التيار الديمقراطي "المتلكئ" معتبرا أن مبادرة بن مبارك و بوعجيلة انتهت منذ يوم السبت مع غياب موقف واضح من التيار الديمقراطي الذي رحّل إجتماع مجلسه الوطني إلى نهاية هذا الأسبوع في شكل من التهرب من تحمل المسؤولية....
تصريح الهمامي تلته تدوينة من الناطق الرسمي بإسم التيار الديمقراطي على حسابه الشخصي بالفايسبوك قال فيها "جماعة لا عهد و لا ميثاق" و هو ما اعتبر لدى المتابعين انسدادا في قنوات التواصل بين الحزبين ووأدا للمبادرة المذكورة، مع تبادل للاتهامات بين أنصار الحزبين في صفحات التواصل الاجتماعي...
أمام هذا "البلوكاج" نشر أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك تدوينة مساء اليوم قال فيها" كثير من التشويش و خلط الاوراق اعلاميا و لكن في الواقع الامور تسير في الاتجاه الصحيح..." تدوينة مطمئنة تلتها أخرى من الناشط الحبيب بوعجيلة و هو الطرف الثاني في المبادرة حيث دون بوعجيلة" لاباس"....
تدوينات بوعجيلة و بن مبارك و تزامنها يمكن أن تقرأ على أنها انفراجة جديدة في مسار المبادرة و يمكن أن تكون الأخيرة....
هذا الارتياح انتهى بتصريح للقيادي في حركة النهضة عماد الحمامي لإذاعة اكسبراس اف ام اعتبر فيه أن "الود" انتهى مع حزب التيار الديمقراطي "المتلكئ" معتبرا أن مبادرة بن مبارك و بوعجيلة انتهت منذ يوم السبت مع غياب موقف واضح من التيار الديمقراطي الذي رحّل إجتماع مجلسه الوطني إلى نهاية هذا الأسبوع في شكل من التهرب من تحمل المسؤولية....
تصريح الهمامي تلته تدوينة من الناطق الرسمي بإسم التيار الديمقراطي على حسابه الشخصي بالفايسبوك قال فيها "جماعة لا عهد و لا ميثاق" و هو ما اعتبر لدى المتابعين انسدادا في قنوات التواصل بين الحزبين ووأدا للمبادرة المذكورة، مع تبادل للاتهامات بين أنصار الحزبين في صفحات التواصل الاجتماعي...
أمام هذا "البلوكاج" نشر أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك تدوينة مساء اليوم قال فيها" كثير من التشويش و خلط الاوراق اعلاميا و لكن في الواقع الامور تسير في الاتجاه الصحيح..." تدوينة مطمئنة تلتها أخرى من الناشط الحبيب بوعجيلة و هو الطرف الثاني في المبادرة حيث دون بوعجيلة" لاباس"....
تدوينات بوعجيلة و بن مبارك و تزامنها يمكن أن تقرأ على أنها انفراجة جديدة في مسار المبادرة و يمكن أن تكون الأخيرة....
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Par:Nouri (Switzerland )
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