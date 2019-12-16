الهايكا تقرر ايقاف برنامج بوليميك لمدة 3 أشهر وسمير الوافي يلجأ للمحكمة الادارية

Lundi 16 Decembre 2019
باب نات - قررت الاثنين 16 ديسمبر الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، الهايكا، ايقاف برنامج بوليميك الذي يقدمه على قناة التاسعة الاعلامي سمير الوافي.
ويأتي قرار الهايكا على خلفية ما دار في البرنامج المذكور بين الاعلامية عربية بن حمادي والكرونيكور السابقة بالقناة مريم الدباغ من تبادل للشتائم واثارة للنعرات الجهوية.
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من جانبه اكد الاعلامي سمير الوافي أنه سيمتثل للقرار معلنا في المقابل ان برنامجه وحش الشاشة سيعوض برنامج بوليميك كل يوم اربعاء في نسخة جديدة في انتظار استئناف القرار لدى المحكمة الادارية.
ويأتي قرار الهايكا على خلفية ما دار في البرنامج المذكور بين الاعلامية عربية بن حمادي والكرونيكور السابقة بالقناة مريم الدباغ من تبادل للشتائم واثارة للنعرات الجهوية.
اقرأ أيضا: عن المناظرة التاريخيّة بين مريم وعربيّة
من جانبه اكد الاعلامي سمير الوافي أنه سيمتثل للقرار معلنا في المقابل ان برنامجه وحش الشاشة سيعوض برنامج بوليميك كل يوم اربعاء في نسخة جديدة في انتظار استئناف القرار لدى المحكمة الادارية.
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Par:Abid_Tounsi (United States )
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