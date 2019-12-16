ميناء حلق الوادي: إحباط محاولة تهريب 18044 حبة مخدرة نوع اكستزي

Lundi 16 Decembre 2019



باب نات

- تمكنت مساء أمس الأحد 15 ديسمبر 2019 مصالح الديوانة بميناء حلق الوادي الشمالي من إحباط محاولة تهريب 18044 حبة مخدرة نوع اكستزي مخفية بإحكام على متن سيارة ذات ترقيم أجنبي قادمة من ميناء جنوة يقودها مسافر تونسي مقيم بالخارج ويرافقه مواطن آخر تونسي الجنسية مقيم بتونس.وتتمثل تفاصيل العملية في اشتباه أعوان الديوانة بالمكتب الحدودي بحلق الوادي الشمالي في محتوى كيسين من مواد تنظيف وكيسين من القهوة كانت ضمن أدباش سائق السيارة المذكورة، وباخضاع الأكياس المذكورة إلى التفتيش الدقيق تم العثور على كمية المخدرات المذكورة التي تزن اجمالا 9.02 كلغ في شكل حبات زرقاء اللون.ووفق بلاغ للديوانة تم تحرير محضر في الغرض وحجز المادة المخدرة ووسيلة النقل وإحالة ذوي الشبهة إلى إدارة الأبحاث الديوانية لمواصلة التحريات.