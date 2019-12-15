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الزرقوني مهاجما قيس سعيد: تتفكر يا قيس وقت خذيت الباك و عندك منحة 30 دينار، هذيكا من عند بورقيبة

Dimanche 15 Decembre 2019

Dimanche 15 Decembre 2019
باب نات - طارق عمراني - هاجم حسن الزرقوني مدير مؤسسة شركة سيغما كونساي، رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد الخبر الزائف الذي اذاعه الاعلامي لطفي لعماري حول نزع رئيس الجمهورية لصور الرئيس الاسبق الحبيب بورقيبة من قصر قرطاج، و قال الزرقوني في تدوينة نشرها "يا قيس تتفكر البورص اللي هزيناها كيف نجحنا الباك عام 78 هاذيكا من عند بورقيبة، اليوم تدخل لدارو و تنحيلو تصاورو"



  
  
     
  

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4 de 4 commentaires pour l'article 194441

Karimyousef  (France)  |Dimanche 15 Decembre 2019 à 21h 28m |           
Le palais de Carthage est la propriété de l'Etat tunisien et n'était pas la propriété privée de Bourguiba.

Aziz75  (France)  |Dimanche 15 Decembre 2019 à 21h 14m |           
أولا و قبل كل شئ ليست داره هو قصر الشعب للعمل فيه. ثم المنحة هي كذالك مال الشعب. كفاك كذب و نفاق. لماذا لم تدافع على بورقيبة أيام الجمر تحت الرقابة من طرف بن علي.

Karimyousef  (France)  |Dimanche 15 Decembre 2019 à 21h 03m |           
Mais c'est du grand n'importe quoi.
La bourse est donnée par l'état,elle ne provient de l'argent personnel de Bourguiba.


Sly  (Tunisia)  |Dimanche 15 Decembre 2019 à 21h 01m |           
ما أذلّك يا زرقوني ....
بالكشي من مكتوبي يعطي فيك في البورس ؟؟؟



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