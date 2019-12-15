Dimanche 15 Decembre 2019
باب نات - طارق عمراني - هاجم حسن الزرقوني مدير مؤسسة شركة سيغما كونساي، رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد الخبر الزائف الذي اذاعه الاعلامي لطفي لعماري حول نزع رئيس الجمهورية لصور الرئيس الاسبق الحبيب بورقيبة من قصر قرطاج، و قال الزرقوني في تدوينة نشرها "يا قيس تتفكر البورص اللي هزيناها كيف نجحنا الباك عام 78 هاذيكا من عند بورقيبة، اليوم تدخل لدارو و تنحيلو تصاورو"
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Par:karimyousef (France )
Sur: الزرقوني مهاجما قيس سعيد: تتفكر يا قيس وقت خذيت الباك و عندك منحة 30 دينار، هذيكا من عند بورقيبة