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رئاسة الجمهورية تنفي ازالة صورة الزعيم الحبيب بورقيبة من قصر قرطاج

Dimanche 15 Decembre 2019

Dimanche 15 Decembre 2019
باب نات - نفت المستشارة المكلفة بالاتصال رشيدة النيفر لراديو ماد ازالة صورة الرئيس السابق الحبيب بورقيبة من قصر قرطاج
وجاء في بريد الكتروني من رشيدة النيفر لاذاعة راديو ماد ''ليس للخبر اي اساس من الصحة بل ان صور بورقيبة و تماثيل له موجودة في مكانها و في مختلف القاعات و اروقة القصر و حتى على كامل الحائط المقابل للقصر''
وكان الكرونيكور لطفي لعماري انتقد في برنامج “ديمونش براس” يو الأحد على راديو ماد ازالة صورة بورقيبة ...



  
  
     
  

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