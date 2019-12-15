قتيلان في اصطدام حافلة نقل عمّال بسيارة بمجاز الباب

Dimanche 15 Decembre 2019



جد صباح اليوم حادث مرور تمثل في اصطدام حافلة لنقل العمال قادمة من سجنان بسيارة خفيفة جزائرية بمجاز الباب من ولاية باجة اسفر عن مقتل شخصين واصابة 14 آخرين باصابات متفاوتة الخطورة.وتتمثل الواقعة بحسب اذاعة موزاييك في تعطّب ''ستافات'' كان على متنها عمال أحد المناجم قادمة من سجنان باتجاه العاصمة في الطريق السيارة بين وادي الزرقاء ومجاز الباب ما اضطرّ ركابها (وعددهم 8) إلى النزول من على متنها لمساعدة السائق، وتزامن ذلك مع قدوم سيارة جزائرية قامت بصدمهم.وانجرّ عن حادث الاصطدام وفاة عاملين على عين المكان وإصابة السبعة الآخرين بجروح متفاوتة الخطورة، وقد تم نقلهم على جناح السرعة إلى أحد المستشفيات القريبة من مكان الحادث، وفق مراسل موزاييك بالجهة.