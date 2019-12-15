جندوبة: حجز 3 طن من البطاطا داخل مخزن عشوائي

Dimanche 15 Decembre 2019
باب نات - تمكنت يوم 14 ديسمبر 2019 دورية تابعة لفرقة الحرس البلدي بجندوبة بمشاركة فريق تابع للادارة الجهوية للتجارة بالمكان من حجز 3 طن من البطاطا داخل مستودع كائن بالجهة كان صاحبها يعتزم التفريط فيها بالبيع خارج الأطر القانونية بنية إحتكار الأسوام دون رخصة في الغرض.
تم حجزها وتحرير محضر ضد ماسكها وفق بلاغ لوزارة الداخلية.
تم حجزها وتحرير محضر ضد ماسكها وفق بلاغ لوزارة الداخلية.
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Par:Nouri (Switzerland )
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