Radio Babnet Tunisie On Air: Makawi - Ya Msalini  

جندوبة: حجز 3 طن من البطاطا داخل مخزن عشوائي

Dimanche 15 Decembre 2019

Dimanche 15 Decembre 2019
باب نات - تمكنت يوم 14 ديسمبر 2019 دورية تابعة لفرقة الحرس البلدي بجندوبة بمشاركة فريق تابع للادارة الجهوية للتجارة بالمكان من حجز 3 طن من البطاطا داخل مستودع كائن بالجهة كان صاحبها يعتزم التفريط فيها بالبيع خارج الأطر القانونية بنية إحتكار الأسوام دون رخصة في الغرض.
تم حجزها وتحرير محضر ضد ماسكها وفق بلاغ لوزارة الداخلية.


  
  
     
  

rtt-27d049f461720c8fbc869279e7da7e41-2019-12-15 11:54:31






0 de 0 commentaires pour l'article 194423



En continu

الأحد 15 ديسمبر 2019 | 18 ربيع الثاني 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:39 17:06 14:46 12:21 07:24 05:51
18°
 20° % 59 :الرطــوبة
تونــس 13°
0.5 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
20°-1323°-1220°-1517°-1118°-10
  • Avoirs en devises
    18914,2

  • (13 dec)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,17351 DT        1$ =2,84621 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 dec)   1167,2 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1576409204|194423 222|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires