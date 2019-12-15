جندوبة: حجز 3 طن من البطاطا داخل مخزن عشوائي

Dimanche 15 Decembre 2019



باب نات

- تمكنت يوم 14 ديسمبر 2019 دورية تابعة لفرقة الحرس البلدي بجندوبة بمشاركة فريق تابع للادارة الجهوية للتجارة بالمكان من حجز 3 طن من البطاطا داخل مستودع كائن بالجهة كان صاحبها يعتزم التفريط فيها بالبيع خارج الأطر القانونية بنية إحتكار الأسوام دون رخصة في الغرض.تم حجزها وتحرير محضر ضد ماسكها وفق بلاغ لوزارة الداخلية.