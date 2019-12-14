بعد تسليمه لعائلته على أساس أنّه ميّت و استخراج مضمون وفاة له: العائلة تتفطن الى ان ''الاب'' على قيد الحياة ! ! !

Samedi 14 Decembre 2019
باب نات - تم استخراج مضمون وفاة لشخص اصيل القيروان من مواليد 1958 والعودة به الى منزله يوم أمس من بالمستشفى الجامعي حشاد بسوسة لتتفطن بعد ذلك العائلة الى ان المعني بالامر مازال على قيد الحياة بعد مواصلته التنفس .
ووفق مندوب الصحة بسوسة سامي الرقيق تم اول أمس بالاتفاق مع عائلته تسليمه على اساس انه ميت دماغيا الا ان العائلة قررت يوم امس ارجاعه لمزيد الفحوصات والتثبت من حالته خاصة بعد مواصلته التنفس.... فيديو
ووفق مندوب الصحة بسوسة سامي الرقيق تم اول أمس بالاتفاق مع عائلته تسليمه على اساس انه ميت دماغيا الا ان العائلة قررت يوم امس ارجاعه لمزيد الفحوصات والتثبت من حالته خاصة بعد مواصلته التنفس.... فيديو
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Par:lechef (Tunisia )
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