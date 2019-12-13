البنك المركزي التونسي يصدر قريبا قرارات لمعالجة مديونية المعاصر ومصدري زيت الزيتون

Vendredi 13 Decembre 2019



باب نات

- انتظمت بالبنك المركزي التونسي يوم الاربعاء 11 ديسمبر 2019 جلسة عمل تم خلالها تقديم أهم ملامح مشروع منشور سيصدر قريبا عن البنك المركزي يتعلق بمعالجة مديونية المعاصر ومصدري زيت الزيتون.ووفق بلاغ للبنك المركزي, جمع هذا اللقاء مروان العباسي بسمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وعبد المجيد الزار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وشكري بيوض رئيس مدير عام الديوان الوطني للزيت و منى سعيد المندوبة العامة للجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية الى جانب اطارات عن البنك المركزي التونسي ووزارة الفلاحة وممثلين عن الهياكل المهنية للقطاع.وتم خلال هذا اللقاء التباحث حول جملة من الاجراءات التي من شأنها ان توفر الظروف الملائمة لإنجاح موسم 2019/2020. و تم في هذا الصدد تقديم الخطوط العريضة لمشروع منشور معالجة مديونية المعاصر ومصدري زيت الزيتون الذي سيمكن البنوك والمؤسسات المالية من هامش تحرك بما من شأنه ان يسهم في حلحلة بعض الوضعيات العالقة.وتجدر الاشارة الى ان المنشور اقترح "إعادة جدولة أقساط القروض التي حل أجلها بعنوان الأصل والفوائض الممنوحة لفائدة المعاصر ومصدري زيت الزيتون الذين تعرضوا لصعوبات لتسديد ديونهم بعنوان موسمي 2017/2018 و2018/2019 على أن تتم إعادة الجدولة حالة بحالة على فترة تأخذ بعين الاعتبار قدرة المستفيد على السداد.".كما سيمكن المنشور من "منح المستفيدين من إعادة الجدولة تمويلات جديدة بعنوان موسم 2019/2020", وفي هذا الاطار وبهدف تيسير هذه العملية وتعزيزا لقدرة القطاع المصرفي على مواكبة قطاع المعاصر ومصدري زيت الزيتون، تضمن المنشور إجراءات تتعلق بالتصنيف وإعادة التمويل من بينها "تمكين البنوك والمؤسسات المالية التي قامت بالجدولة وبمنح قروض جديدة من الإبقاء على التصنيف المعتمد في موفى ديسمبر 2018 بالنسبة للمؤسسات المصنفة صنف 0 و 1 دون سواها والمنتفعة بإجراءات المعالجة وذلك خلال سنة 2019" بالتوازي مع "قبول القروض المجدولة والقروض الجديدة الممنوحة كمقابل لإعادة التمويل لدى البنك المركزي التونسي".