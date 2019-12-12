الجملي يطلب من رئيس الجمهورية التمديد في مهلة الشهر الذي ينتهي يوم الأحد

Jeudi 12 Decembre 2019



باب نات

- استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد مساء الخميس 12 ديسمبر 2019 بقصر قرطاج الحبيب الجملي المكلّف بتشكيل الحكومة الجديدة.وأفاد الجملي إثر اللقاء أنّه طلب من رئيس الجمهورية التمديد في مهلة الشهر الذي ينتهي يوم الأحد، موضحا أنّه في حاجة إلى مدّة إضافية مؤكدا حرصه على أن يتمّ تشكيل الحكومة في أقرب وقت لعرضها على مجلس نواب الشعب.وأشار الحبيب الجملي إلى أن التمشّي المعتمد في اختيار أعضاء الحكومة يقوم على شرط توفر النزاهة والكفاءة والقدرة على التسيير والتمتّع برؤية وبعد استراتيجي، مشدّدا على أنّ الحكومة الجديدة ستكون حكومة كلّ التونسيين وأنّ مستقبل تونس مسؤولية كلّ الأطياف السياسية مهما كانت الانتماءات الحزبية.واعتبر أنّ الفترة السابقة التي خصّصت للمفاوضات لم تكن إهدارا للوقت بل لضبط الإجراءات ووضع آليات ومنهجية جديدة في إدارة العمل الحكومي، وهو ما سيساهم في إنجاح عمل الحكومة المقبلة.