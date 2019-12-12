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وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية تشرع في انجاز مشاريع من أجل المصلحة العمومية

Jeudi 12 Decembre 2019

Jeudi 12 Decembre 2019
باب نات - في إطار دفع النسق التنموي وإنجاز المشاريع من أجل المصلحة العمومية في البلاد التونسية ، أعلن رضوان عيارة وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية بالنيابة أنه تقرر أمس الاربعاء 11 ديسمبر 2019 في مجلس الوزراء ، حماية مدينة شنني-النحال من الفيضانات ، و إحداث الجزء الأخير إلكس الكائن بين الطريق الكبيرة عدد 5 (خزندار) و المخرج الغربي لمدينة تونس و بناء المنشات الخاصة بدفع المياه المستعملة و المتأتية من محطات التطهير.

ومن المنتظر أن تصدر هذه الأوامر الحكومية في الأيام القليلة القادمة بعد أن تمت المصادقة عليها.



وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية تحدد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص

كما صادق مجلس الوزراء أمس الاربعاء 11 ديسمبر 2019 على أوامر مشاريع قدمها وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة ،رضوان عيارة ، تتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء و تحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية بن عروس (معتمديتا بومهمل البساتين و الزهراء) و بولاية الكاف (معتمدية قلعة سنان) و بولاية تطاوين )معتمديتا غمراسن و البئر الأحمر) و بولاية قابس (معتمدية الحامة).
ومن المنتظر أن تصدر هذه الأوامر الحكومية في الأيام القليلة القادمة بعد أن تمت المصادقة عليها.

  
  
     
  

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