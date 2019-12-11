الصافي سعيد: يوسف الشاهد الاقدر لرئاسة حكومة الرئيس

Mercredi 11 Decembre 2019



باب نات

- قال النائب الصافي سعيد في مداخلة على قناة التاسعة ان رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد هو لااقدر لرئاسة حكومة الرئيس التي دعا اليها سابقا حركة الشعب".واضاف الصافي سعيد " حكومة الرئيس هي مخاطرة حقيقية متابعا " النهضة يمكن ان تعود من الشباك بعد ان تغادر من الباب.وتابع الصافي سعيد " جهات في حركة النهضة وحركة قلب تونس وأحزاب أخرى ترفض بقاء يوسف الشاهد كرئيس حكومة في الفترة المقبلة".