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الصافي سعيد: يوسف الشاهد الاقدر لرئاسة حكومة الرئيس

Mercredi 11 Decembre 2019

Mercredi 11 Decembre 2019
باب نات - قال النائب الصافي سعيد في مداخلة على قناة التاسعة ان رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد هو لااقدر لرئاسة حكومة الرئيس التي دعا اليها سابقا حركة الشعب".

واضاف الصافي سعيد " حكومة الرئيس هي مخاطرة حقيقية متابعا " النهضة يمكن ان تعود من الشباك بعد ان تغادر من الباب.
وتابع الصافي سعيد " جهات في حركة النهضة وحركة قلب تونس وأحزاب أخرى ترفض بقاء يوسف الشاهد كرئيس حكومة في الفترة المقبلة".





  
  
     
  

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1 de 1 commentaires pour l'article 194216

Karimyousef  (France)  |Mercredi 11 Decembre 2019 à 20h 48m |           
الحل الأفضل هو الابقاء على الشاهد كرئيس حكومة.كل الحلول الاخرى هي مغامرة و تلاعب بمصالح البلاد و العباد.



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