اعفاء رشيد خشانة رم ع وكالة تونس افريقيا للانباء

Mercredi 11 Decembre 2019
باب نات - تعلم رئاسة الحكومة انه تقرر اعفاء رشيد خشانة الرئيس المدير العام لوكالة تونس افريقيا للانباء من مهامه.
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Par:lechef (Tunisia )
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