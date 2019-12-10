الدايمي يكشف عن برقية ليلية من الشاهد لتعيين مديريْن عامين موالين له في الداخلية ويدعو الرئيس قيس سعيد للتدخل العاجل

Mardi 10 Decembre 2019
باب نات - كشف الاثنين 9 ديسمبر النائب السابق عماد الدايمي عن برقية ليلية من رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد تتعلق بتعيين مدير عام للأمن الوطني ومدير عام للمصالح المختصة بوزارة الداخلية.
وأكد الدايمي أن المديرين العامين الذين قرر الشاهد تعيينهما قبل أيام من خروجه موالين له تماما وهما يمثلان حسب تقديره خطرا على المؤسسة الأمنية وانسجامها.
ودعا الدايمي رئيس الجمهورية، القائد الأعلي للقوات المسلحة الي التدخل الفوري والعاجل للتصدي لهذه التعيينات في وزارة الداخلية وغيرها من الوزارات بمنطق الاستباق حسب وصفه، داعيا في نفس السياق رئيس مجلس النواب الي تحمل مسؤوليتهم.
وأكد الدايمي أن المديرين العامين الذين قرر الشاهد تعيينهما قبل أيام من خروجه موالين له تماما وهما يمثلان حسب تقديره خطرا على المؤسسة الأمنية وانسجامها.
ودعا الدايمي رئيس الجمهورية، القائد الأعلي للقوات المسلحة الي التدخل الفوري والعاجل للتصدي لهذه التعيينات في وزارة الداخلية وغيرها من الوزارات بمنطق الاستباق حسب وصفه، داعيا في نفس السياق رئيس مجلس النواب الي تحمل مسؤوليتهم.
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Par:independentMen (Tunisia )
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