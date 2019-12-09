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وليد جلاد: الغنوشي أقر بأنه عنصر توتّر و غاب عن دوره في إدارة البرلمان

Lundi 09 Decembre 2019

Lundi 09 Decembre 2019
باب نات - قال النائب عن تحيا تونس وليد جلاد في مداخلة في البرلمان انه كان يعلم منذ البداية ان البرلمان سيتحول الى ساحة صراع وحلبة مصارعة. واضاف وليد جلاد " الشاهد حذّر كذلك من التدهور الاخلاقي ومن تصاعد منسوب العنف".

وقال وليد جلاد ان رئيس البرلمان راشد الغنوشي يتحمل جزء من المسؤولية متابعا " رئيس مجلس الشعب أقر بأنه عنصر توتّر و غاب عن دوره في إدارة البرلمان".
واكد جلاد ان النائبة الثانية لرئاسة البرلمان تحملت المسؤولية وادارت الجلسة العامة في خضم المشاكل.



  
  
     
  

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