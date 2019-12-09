وليد جلاد: الغنوشي أقر بأنه عنصر توتّر و غاب عن دوره في إدارة البرلمان

Lundi 09 Decembre 2019
باب نات - قال النائب عن تحيا تونس وليد جلاد في مداخلة في البرلمان انه كان يعلم منذ البداية ان البرلمان سيتحول الى ساحة صراع وحلبة مصارعة. واضاف وليد جلاد " الشاهد حذّر كذلك من التدهور الاخلاقي ومن تصاعد منسوب العنف".
وقال وليد جلاد ان رئيس البرلمان راشد الغنوشي يتحمل جزء من المسؤولية متابعا " رئيس مجلس الشعب أقر بأنه عنصر توتّر و غاب عن دوره في إدارة البرلمان".
واكد جلاد ان النائبة الثانية لرئاسة البرلمان تحملت المسؤولية وادارت الجلسة العامة في خضم المشاكل.
وقال وليد جلاد ان رئيس البرلمان راشد الغنوشي يتحمل جزء من المسؤولية متابعا " رئيس مجلس الشعب أقر بأنه عنصر توتّر و غاب عن دوره في إدارة البرلمان".
واكد جلاد ان النائبة الثانية لرئاسة البرلمان تحملت المسؤولية وادارت الجلسة العامة في خضم المشاكل.
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Par:ahmed01 (France )
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