كلية العلوم بصفاقس تحتفي بطلبتها الأوائل‎

Dimanche 08 Decembre 2019



باب نات

نظمت كلية العلوم بصفاقس، يوم السبت 7 ديسمبر 2019، حفلاً مميزاً لتكريم أوائل طلبتها للسنة الجامعية 2019 - 2018 بإشراف عميد كلية العلوم الأستاذ حمادي خماخم و نائب عميد الكلية الأستاذ مبروك شعبان و كاتب عام الكلية رجاء زغدان بن محفوظ و مديرة المكتبة بالكلية ريم الطرابلسي، و رئيس قسم الكيمياء الأستاذ الجامعي سليم الصالحي و مدير قسم علوم الحياة الأستاذ الجامعي عز الدين بن مسعود و ثلة من الأستاذة بالكلية من مختلف الإختصاصات، وكذلك أولياء الأمور.هذا و أفتتح عميد الكلية الحفل شاكر الحضور مشاركتهم كلية العلوم للاحتفاء بالطلبة المتفوقين، وبارك للطلبة الأوائل متمنيا لجميع الطلبة التفوق والنجاح والسداد و أن ينفع بهم ذويهم و مجتمعهم، و أوصي جميع الخرجين بأن يكونوا نماذج مشرّفة لسلوك الخريج الجاد .كما أشار أن الكلية قد مرت بمحطات مختلفة تميزت كل محطة بخصائص و إنجازات محددة، ففي مجال التكوين قامت الكلية بتوسيع و تعزيز رفص التكوين بها مع الحرص على تعزيز الشعب التي لها علاقة مباشرة مع فرص التشغيل.وذكر أن نسبة النجاح العامة تجاوزت نسبة النجاح بالنسبة للسنة الماضية و كانت متفاوتة حسب الإختصاصات، فبالنسبة للمناظرة الوطنية للمرحلة التحضيرية بلغت النسبة 82.56% و الماجستير 83.64% و الإجازات التطبيقية 82.56% و الإجازات الأساسية 70.44%.وفي نهاية الحفل شكر عميد الكلية كل الأساتذة الذين كانوا شموعا مضيئة في مسيرة الطلبة ، كما شكر كل الإداريين و التقنيين و العملة علي المجهودات المبذولة لتوفير محيط أحسن و خدمات أفصل للطلبة و الطالبات .و للإشارة فقد تحصلت الطالبة شيماء الرقيق المرسمة بالسنة الثانية بالإجازة الاساسية في الرياضيات بكلية العلوم بصفاقس علي أفضل معدل (18.31) .