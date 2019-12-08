كلية العلوم بصفاقس تحتفي بطلبتها الأوائل‎

Dimanche 08 Decembre 2019
باب نات - وائل الرميلي - نظمت كلية العلوم بصفاقس، يوم السبت 7 ديسمبر 2019، حفلاً مميزاً لتكريم أوائل طلبتها للسنة الجامعية 2019 - 2018 بإشراف عميد كلية العلوم الأستاذ حمادي خماخم و نائب عميد الكلية الأستاذ مبروك شعبان و كاتب عام الكلية رجاء زغدان بن محفوظ و مديرة المكتبة بالكلية ريم الطرابلسي، و رئيس قسم الكيمياء الأستاذ الجامعي سليم الصالحي و مدير قسم علوم الحياة الأستاذ الجامعي عز الدين بن مسعود و ثلة من الأستاذة بالكلية من مختلف الإختصاصات، وكذلك أولياء الأمور.
هذا و أفتتح عميد الكلية الحفل شاكر الحضور مشاركتهم كلية العلوم للاحتفاء بالطلبة المتفوقين، وبارك للطلبة الأوائل متمنيا لجميع الطلبة التفوق والنجاح والسداد و أن ينفع بهم ذويهم و مجتمعهم، و أوصي جميع الخرجين بأن يكونوا نماذج مشرّفة لسلوك الخريج الجاد .
كما أشار أن الكلية قد مرت بمحطات مختلفة تميزت كل محطة بخصائص و إنجازات محددة، ففي مجال التكوين قامت الكلية بتوسيع و تعزيز رفص التكوين بها مع الحرص على تعزيز الشعب التي لها علاقة مباشرة مع فرص التشغيل.
وذكر أن نسبة النجاح العامة تجاوزت نسبة النجاح بالنسبة للسنة الماضية و كانت متفاوتة حسب الإختصاصات، فبالنسبة للمناظرة الوطنية للمرحلة التحضيرية بلغت النسبة 82.56% و الماجستير 83.64% و الإجازات التطبيقية 82.56% و الإجازات الأساسية 70.44%.
وفي نهاية الحفل شكر عميد الكلية كل الأساتذة الذين كانوا شموعا مضيئة في مسيرة الطلبة ، كما شكر كل الإداريين و التقنيين و العملة علي المجهودات المبذولة لتوفير محيط أحسن و خدمات أفصل للطلبة و الطالبات .
و للإشارة فقد تحصلت الطالبة شيماء الرقيق المرسمة بالسنة الثانية بالإجازة الاساسية في الرياضيات بكلية العلوم بصفاقس علي أفضل معدل (18.31) .
هذا و أفتتح عميد الكلية الحفل شاكر الحضور مشاركتهم كلية العلوم للاحتفاء بالطلبة المتفوقين، وبارك للطلبة الأوائل متمنيا لجميع الطلبة التفوق والنجاح والسداد و أن ينفع بهم ذويهم و مجتمعهم، و أوصي جميع الخرجين بأن يكونوا نماذج مشرّفة لسلوك الخريج الجاد .
كما أشار أن الكلية قد مرت بمحطات مختلفة تميزت كل محطة بخصائص و إنجازات محددة، ففي مجال التكوين قامت الكلية بتوسيع و تعزيز رفص التكوين بها مع الحرص على تعزيز الشعب التي لها علاقة مباشرة مع فرص التشغيل.
وذكر أن نسبة النجاح العامة تجاوزت نسبة النجاح بالنسبة للسنة الماضية و كانت متفاوتة حسب الإختصاصات، فبالنسبة للمناظرة الوطنية للمرحلة التحضيرية بلغت النسبة 82.56% و الماجستير 83.64% و الإجازات التطبيقية 82.56% و الإجازات الأساسية 70.44%.
وفي نهاية الحفل شكر عميد الكلية كل الأساتذة الذين كانوا شموعا مضيئة في مسيرة الطلبة ، كما شكر كل الإداريين و التقنيين و العملة علي المجهودات المبذولة لتوفير محيط أحسن و خدمات أفصل للطلبة و الطالبات .
و للإشارة فقد تحصلت الطالبة شيماء الرقيق المرسمة بالسنة الثانية بالإجازة الاساسية في الرياضيات بكلية العلوم بصفاقس علي أفضل معدل (18.31) .
En continu
- Hier 19:54 ترامب يوجه إشادة ''نادرة'' بإيران
- Hier 19:08 صفاقس: يقتل زوجته ذبحا ويلوذ بالفرار
- Hier 16:31 من معارضة التعطيل إلى معارضة التعديل..
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:37
|17:05
|14:45
|12:18
|07:19
|05:47
|
18°
|17°
|% 63
|:الرطــوبة
|تونــس
|14°
|
0.5 كم/س
|:الــرياح
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|17°-14
|18°-13
|14°-11
|16°-11
|16°-12
Follow @babnet_Tunisie
(118 090) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
( 93 408) لحظات قبل انسحاب الجملي وإعلان حكو
( 75 647) شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا
( 68 062) فيديو اليوم: مدير المراسم برئاسة ا
( 59 359) فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابع
( 53 459) الداخلية تفتح تحقيقا حول فيديو يوث
( 53 187) سعيد الجزيري يعلّق على ظهوره مساء
( 51 815) المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثو
( 50 122) طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تترا
( 45 928) انتخاب طارق الفتيتي نائبا ثان لرئي
( 45 880) زياد الهاشمي لصحفية القناة الوطنية
( 43 950) التيار يعدّل أوتاره: النهضة قامت ب
( 41 248) الغنوشي و المكي يشقّان شورى النهضة
( 40 327) سيغما كونساي: قيّس سعيّد أعاد التف
( 40 184) ايمن معتوق يكشف... المتحيل كان يتج
( 39 886) سنية الدهماني: ما تقوم به عبير موس
( 39 882) منتحل صفة يزعم أنه قريب المرحوم
( 38 744) زهير المغزاوي : النهضة إقترحت هذه
( 38 388) ظهر مع مريم الدباغ في الماديسون لي
( 36 551) فيديو لأمني يحذّر من عمليات إرهابي
Par:lechef (Tunisia )
Sur: مجلس نواب الشعب يصادق على إحداث لجنة برلمانية للتحقيق في حادثة عمدون