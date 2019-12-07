حجز 5 أكياس من مخدّر الماريخوانا بميناء حلق الوادي

Samedi 07 Decembre 2019



باب نات

- تمكنت مصالح الديوانة بميناء حلق الوادي على إثر مراقبة المسافرين القادمين على متن الباخرة "تانيت" فجر أمس الجمعة 06 ديسمبر 2019 من ضبط كميّة من مخدّر الماريخوانا داخل خمسة أكياس تزن جمليّا 340 غرام مخفية داخل الأغراض الشخصية لمسافر تونسي مقيم بالخارج قادم من ميناء مرسيليا.ووفق بلاغ للديوانة , تمّ تحرير محضر في الغرض و الإحتفاظ بذي الشبهة و إحالته إلى إدارة الأبحاث الديوانية لاستكمال التحقيقات.