محمد عبو بعد الانسحاب من المشاورات: تونس ديمقراطية فاسدة وحكومة حبيب الجملي لن تنجح

Samedi 07 Decembre 2019



باب نات

- قال الجمعة 6 ديسمبر، رئيس حزب التيار الديمقراطي، محمد عبو ان حكومة حبيب الجملي لن تنجح في ظل الظروف السائدة والتي تتميز باستشراء الفساد.وخلال استضافته على قناة التاسعة، اعتبر عبو أن تونس اليوم ديمقراطية فاسدة، لا يشجع فيها المناخ على العمل والاستثمار في ظل تغلغل الفساد والفاسدين في مختلف القطاعات مشددا على أنه لم يعد هناك مجال للإصلاح حسب تقديره.يذكر أن عبو أعلن الجمعة انسحاب حزبه من المشاورات وقراره عدم المشاركة في الحكومة بعد عدم استجابة حبيب الجملي للشروط المتمثلة في اسناد التيار وزارات الداخلية والعدل والاصلاح الاداري.