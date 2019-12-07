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محمد عبو بعد الانسحاب من المشاورات: تونس ديمقراطية فاسدة وحكومة حبيب الجملي لن تنجح

Samedi 07 Decembre 2019

Samedi 07 Decembre 2019
باب نات - قال الجمعة 6 ديسمبر، رئيس حزب التيار الديمقراطي، محمد عبو ان حكومة حبيب الجملي لن تنجح في ظل الظروف السائدة والتي تتميز باستشراء الفساد.

وخلال استضافته على قناة التاسعة، اعتبر عبو أن تونس اليوم ديمقراطية فاسدة، لا يشجع فيها المناخ على العمل والاستثمار في ظل تغلغل الفساد والفاسدين في مختلف القطاعات مشددا على أنه لم يعد هناك مجال للإصلاح حسب تقديره.


يذكر أن عبو أعلن الجمعة انسحاب حزبه من المشاورات وقراره عدم المشاركة في الحكومة بعد عدم استجابة حبيب الجملي للشروط المتمثلة في اسناد التيار وزارات الداخلية والعدل والاصلاح الاداري.


  
  
     
  

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1 de 1 commentaires pour l'article 193956

Belfahem  (Tunisia)  |Samedi 07 Decembre 2019 à 11h 01m |           
يكفينا سي محمد من هذه العناوين السوداء التي تطلقها من هنا وهناك قبل أيام كانت لك الرغبة في المشاركة بشروط 3 وزارات أي عندها الرغبة في العمل بدون ذكر ما تقوله ألان واليوم لما أنسحبت تغير الموقف واصبح""درامي"" --الشعب لا تنطلي عليه هذه التصريحات وللأسف أضعت فرصة ألأنخراط لتبرز ما يمكن تقديمه للبلاد --



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