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فيديو اليوم: فيصل التبيني يبحث عن فتوى من سعيد الجزيري في اروقة البرلمان

Samedi 07 Decembre 2019

Samedi 07 Decembre 2019
باب نات - بثت فقرة حسام التي تبث على قناة التاسعة كواليس البرلمان حيث اظهرت حوارا بين النائب عن حزب الرحمة سعيد الجزيري والنائب عن حزب الفلاحين فيصل التبيني.
وطالب التبيني من سعيد الجزيري باعتباره شيخا ان يتحدث عن موقف الدين من تصريح سابق ادلى به في قناة تونسنا اعتبر انه سبّ للجلالة .

وقد ردّ الشيخ في فتوى على المباشر من اروقة مجلس الشعب قائلا " تلك ليست سب للجلالة ويمكن ان تقال"




  
  
     
  

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