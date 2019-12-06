Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - El Atlal  

ليلى طوبال: اعذروا عبير عمرها ماعاشت اعتصام ولا حلت فمها سوى للتزغريط لبن علي

Vendredi 06 Decembre 2019

Vendredi 06 Decembre 2019
باب نات - قالت الممثلة والمسرحية ليلى طوبال في تدوينة عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك ان على التونسيين منح العذر للنائبة عبير موسى فهي لم تعهد اجواء الاعتصامات ولم تفتح فمها سوى " للتزغريط لبن علي".
وكتبت ليلى طوبال في صفحتها الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية :
" إعذروا عبير ام الشعر حرير ... عمرها ما عاشت في حياتها أجواء الاعتصامات... عمرها ما عاشت لحظات للمطالبة بأي "حق" وأي مطلب... عمرها ما حلّت فمّها إلاّ للتزغريط على سيدها وسبّان الثورة والّي عملوا الثورة ودستور الثورة الّي عطاها اليوم هالفرصة باش تعتصم ... تحبّ زادة هي تجرّب وتبوزي للتصويرة ويحكيو عليها العباد ويصنعوا منها "البطلة " الّي ضدّ الخوانجية... الغنّوشي رئيس المجلس ... الحكومة هاي جايا اللطخة... والعباد ما زالت تفركس على آش كون باش يحارب الخوانجية... حرب بالنيابة... أنا نحشم على روحي كي "تنوبني" عبير موسي في عركة ما اتنجّم تكون كان راس راس مع الخوانجية ... قبل ما ندبّروا آش كون باش يحمينا مالخوانجية نسألوا أرواحنا آش نوه الي عملنا... بل آش نوه الّي ما عملناش باش رجعوا للحكم..."



  
  
     
  

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2 de 2 commentaires pour l'article 193909

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Vendredi 06 Decembre 2019 à 11h 12m |           
متغطيين ببقايا اثاث المرحوم المخلوع الدكتاتور 💰👹 لشمان عليه الريحة....لا بد من طرد هوءلاء الغير معترفين بالنظام القائم و دستور البلاد

Falfoul  (Tunisia)  |Vendredi 06 Decembre 2019 à 10h 59m |           
معرض الأزلام في البرلمان ... قلنالكم راهم ما همش متاع ديمقراطية ... صوروهم و اعرضوهم خلي يتعرف عليهم الجيل الجديد اللي مازال ماشافش زلم...



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