سمير بن عمر: ''الكلوشارة'' لها من قلة الحياء ما يدفعها للمطالبة باعتذار، أبشّرها أنها ستُحاسب قريبا...

Jeudi 05 Decembre 2019
باب نات - أعلن الأربعاء 4 ديسمبر، المحامي والنائب السابق سمير بن عمر عن تضامنه مع النائبة عن حركة النهضة جميلة الكسيكسي وهاجم رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي معلنا قرارها بمقاضاتها بصفتها الأمينة العامة المساعدة للتجمع المنحل.
وفي تدوينة نشرها بصفحته على الفايسبوك استغرب بن عمر مما وصفها جراة عبير موسي في طلب الاعتذار وقال "الكلوشارة عبير موسي التي تم طردها من محكمة تونس بعد الثورة و لها من قلة الحياء ما يدفعها للمطالبة بالاعتذار".
وقال معلنا مقاضاتها قريبا "أبشرها بأنها ستحاسب قريبا على جرائمها في حق الشعب التونسي و أدعوها لو كانت حرة ان لا تتمترس خلف الحصانة".
وفي تدوينة نشرها بصفحته على الفايسبوك استغرب بن عمر مما وصفها جراة عبير موسي في طلب الاعتذار وقال "الكلوشارة عبير موسي التي تم طردها من محكمة تونس بعد الثورة و لها من قلة الحياء ما يدفعها للمطالبة بالاعتذار".
وقال معلنا مقاضاتها قريبا "أبشرها بأنها ستحاسب قريبا على جرائمها في حق الشعب التونسي و أدعوها لو كانت حرة ان لا تتمترس خلف الحصانة".
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Par:jeb2013ri (Tunisia )
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