زياد العذاري ينفي مطالبته برئيس حكومة من داخل حركة النهضة

Mercredi 04 Decembre 2019
باب نات - أكّد الأربعاء 4 ديسمبر، النائب عن حركة النهضة المستقيل مؤخرا من منصب الأمين العام للحركة، زياد العذاري أنه وخلافا لما صرّح به زميله في الحركة عبد اللطيف المكي لم يطالب برئيس حكومة من داخل حركة النهضة.
وقال خلال استضافته في برنامج ميدي شو على إذاعة موزاييك أف أم "استمعت لعبد اللطيف المكي وما قاله لا أساس له من الصحة فأنا لم أكن حاضرا في الدورة 31 لمجلس الشورى حيث أنني كنت في زيارة عمل للولايات المتحدة الأمريكية".
وأشار العذاري إلى أنه حضر في الدورة الموالية لمجلس الشورى وأنه دعا إلى الانفتاح على شخصية من خارج الحركة تتمتع بالكفاءة والخبرة والمعرفة الدقيقة بالملفات.
وجدّد العذاري تأكيده على أن المسار الذي اتخذته الحركة من خلال تكليف حبيب الجملي بتشكيل الحكومة خاطئ معتبرا أنه لا وجود لرؤى وبرامج ومقاربة واضحة للمرحلة القادمة.
وقال خلال استضافته في برنامج ميدي شو على إذاعة موزاييك أف أم "استمعت لعبد اللطيف المكي وما قاله لا أساس له من الصحة فأنا لم أكن حاضرا في الدورة 31 لمجلس الشورى حيث أنني كنت في زيارة عمل للولايات المتحدة الأمريكية".
وأشار العذاري إلى أنه حضر في الدورة الموالية لمجلس الشورى وأنه دعا إلى الانفتاح على شخصية من خارج الحركة تتمتع بالكفاءة والخبرة والمعرفة الدقيقة بالملفات.
وجدّد العذاري تأكيده على أن المسار الذي اتخذته الحركة من خلال تكليف حبيب الجملي بتشكيل الحكومة خاطئ معتبرا أنه لا وجود لرؤى وبرامج ومقاربة واضحة للمرحلة القادمة.
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Par:karimyousef (France )
Sur: ردّا على روني الطرابلسي : حوارك مع وكالة الأنباء الألمانية لم يقع تحريفه بل نشر كما هو في النسخة العربية بإمضاء مراسل الوكالة في تونس