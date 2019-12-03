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تضامن أخوي لسفير الجزائر بتونس مع المصابين و أهاليهم في حادثة انزلاق حافلة بمنطقة السنوسي

Mardi 03 Decembre 2019

Mardi 03 Decembre 2019
باب نات - في إطار التضامن الأخوي العفوي بين الجزائر و تونس و على اثر الحادثة الأليمة التي جدت بمنطقة السنوسي (ولاية باجة) يوم 01 ديسمبر 2019 على مستوى الطريق الرابطة بين عمدون (ولاية باجة) وعين دراهم (ولاية جندوبة) جراء انزلاق حافلة سياحيّة في رحلة داخليّة قادمة من العاصمة أودى بحياة 27 شخص و العديد من الجرحى، تنقل سفير الجزائر بتونس، السيد باعلال عزوز، رفقة طاقم السفارة إلى مستشفى شارل نيكول بتونس للاطمئنان على المصابين و دعمهم معنويا و مواساة أهاليهم، حيث كانت قي استقباله مديرة المستشفى السيدة سعاد الصدراوي.




كما تنقل السفير رفقة دبلوماسيين من السفارة الى المركز الوطني لنقل الدم من أجل التبرع بالدم لفائدة المصابين في هذا الحادث، حيث كان في استقباله المدير العام للمركز السيد سلامة حميدة.

ووفق بلاغ للسفارة الجزائرية بتونس تأتي هذه الالتفاتة الرمزية من سفير الجزائر بتونس كتجسيد متواضع عن وحدة الدم الجزائري التونسي الذي اختلط في ساقية سيدي يوسف و لا زال يختلط في الحاضر و دليل على عمق الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين.

  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 193739

Mandhouj  (France)  |Mardi 03 Decembre 2019 à 17h 00m |           
نحن أمة واحدة . تحية له .

Tomjerry  (Tunisia)  |Mardi 03 Decembre 2019 à 16h 28m |           
جازاه الله خيرا.

وحفظ الله الجزائر وشعبها



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