وزارة الصحة: ارتفاع حصيلة حادث عين السنوسي من ولاية باجة الى 27 قتيلا

Mardi 03 Decembre 2019



اعلنت وزارة الصحة، ان عدد ضحايا حادث انزلاق الحافلة السياحية، الأحد، في منطقة عين السنوسي الواقعة على الطريق بين عمدون ( ولاية باجة) وعين دراهم (ولاية جندوبة)، قد ارتفع الى 27 قتيلا بعد وفاة جريح كان في حالة حرجة.واوضح المكلف بالاعلام بوزارة الصحة ان 19 جريحا يقيميون حاليا في مستشفيات باجة وشارل نيكول ومعهد الأعصاب بتونس والقصاب بمنوبة ومستشفى الحروق البليغة ببن عروس والمنجي سليم بالمرسى 8 منهم في حالة حرجة، فيما وصف حالة 9 آخرين بالمستقرة وحالة جريحين اثنين بالجيدة وقد غادرا المستشفى، مؤكدا أن كل المصابين يتلقون العناية والاحاطة الطبية الضرورية من قبل الفرق الطبية وشبه الطبية.وبين انه، في إطار متابعة تداعيات الحادث، تمّ إحداث خلايا إحاطة نفسية لعائلات الضحايا بولايات بن عروس، تونس، الكاف، القصرين والقيروان مكونة من أخصائيين نفسانيين واجتماعيين وأطباء صحة عمومية في شكل فرق متنقلة، شرعن في القيام بزيارة عائلات الضحايا وتقديم الدعم المعنوي والاحاطة النفسية على عين المكان بالاضافة إلى برمجة عيادات نفسية خاصة بالهياكل الصحية المجاورة لمحلات سكناهم خلال هذه الفترة.وذكر بانه تم تركيز الخلية المركزية للاحاطة النفسية بمستشفى شارل نيكول والخلايا الجهوية المحدثة منذ الساعات الاولى التي تلت الفاجعة وهي تواصل إسداء خدماتها للمصابين المقيمين بالمستشفيات وعائلاتهم.يُذكر أن الحادث الأليم، الذي جد ظهر الاحد على الساعة الحادية عشر و55 دقيقة بولاية باجة، على مستوى الطريق الرابطة بين عمدون وعين دراهم والمتمثل في انزلاق حافلة سياحية في رحلة داخلية قادمة من تونس تقل مسافرين، قد خلف 27 حالة وفاة وإصابة 19 بجروح متفاوتة الخطورة.