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نقابة التاكسي الفردي تستغلّ ''مأساة عمدون'' لتشويه مشروع ''التاكسي سكوتور''؟؟

Lundi 02 Decembre 2019

Lundi 02 Decembre 2019
باب نات - نفت الأحد 1 ديسمبر، شركة intigo المشرفة على مشروع "تاكسي سكوتور" ما تداولته بعض الصفحات التابعة لنقابات التاكسي الفردي حول وقوع حادث مرور قاتل سببه التاكسي سكوتور تسبب في إصابة السائق ووفاة الحريف.

وأوضحت الشركة أن ما حصل هو محاولة اعتداء سائق سيارة على سائق التاكسي سكوتور مشيرة إلي أنه تم التوجّه لمركز الأمن وتسجيل محضر يضمّن اتّهاما لسائق السيارة بمحاولة القتل العمد لسائق التاكسي سكوتور.


وتساءلت الشركة عن علاقة نقابة التاكسي بهذا الاعتداء مؤكّدة ثقتها في السلطات الأمنية للكشف عن ملابسات الحادثة وتحميل المسؤوليات.

تجدر الإشارة إلى أن تداول خبر تسبّب التاكسي السكوتور في مقتل أحد الحرفاء تزامن مع "مأساة عمدون" ما أثار استياء نشطاء الفايسبوك وعديد الانتقادات لنقابة التاكسي التي اتهموها بالاستغلال الرخيص والحقير لمأساة وطنية بهدف تصفية الحسابات.

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 193649

Fessi425  ()  |Lundi 02 Decembre 2019 à 10h 08m |           
إلى من كتب هذا التقرير أو التوضيح من “INTIGO” من فضلكم إذا أردتم كتابت مقال أو نص توضيحي فاكتبوه بالعربية الصحيحة حتى يكون للغة العربية مكان في نفس القارئ و يتشوق لقراءتها و يتعلم منها و أما هذا النص فليس له من العربية إلا الحروف و الأرقام .




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