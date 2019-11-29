عطوان: وزراء الخارجية العرب أدانوا الاحتلال الصهيوني بسبب تصريحات قيس سعيد

Vendredi 29 Novembre 2019



باب نات

- افاد الإعلامي عبد الباري عطوان أن وزراء الخارجية العرب أدانوا الاحتلال الصهيوني بسبب تصريحات رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد.واضاف عبد الباري عطوان" بعد أن تحدث الرئيس وقال أن التطبيع خيانة حصل اجتماع لوزراء خارجية الدول العربية أدان الاستيطان والاحتلال.وتابع قائلا "لا أخشى على التجربة التونسية ولا على تونس من اتخاذ مواقف مشرفة على صعيد قضية عادلة " مؤكدا أن قيس سعيد "كان ملتزما بقرارات الشرعية الدولية “وأن “الغرب لا يحترم إلا الإنسان القوي وهو يتعامل مع الدول المطبعة مع إسرائيل باحتقار ".