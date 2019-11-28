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المحرس: قافلة طبية تحسيسية و إستقصائية في إطار إحتفال جمعية ''وفاء'' باليوم العالمي للمسنين

Jeudi 28 Novembre 2019

Jeudi 28 Novembre 2019
وائل الرميلي - احتضنت مدينة المحرس من ولاية صفاقس، أمس الإربعاء 27 نوفمبر ، قافلة طبية تحسيسية و إستقصائية للأمراض المزمنة والذي أشرف عليها أطباء أخصائيون بمعية الإطار الشبه الطبي و ذلك في إطار إحتفال جمعية "وفاء" لمساندة وتنمبة الجهة باليوم العالمي للمسنين الذي انتظم بمقر الجمعية بالتعاون مع الدائرة الصحية بالمستشفى الجهوي بالمحرس.

وافتتحت هذه القافلة بكلمة ترحيب لكافة المشرفين عليها و الحضور من قبل نائبة رئيس الجمعية سميرة قدوار و كاتب عام الجمعية مبروك لوحيشي، كل من معتمد المحرس فؤاد حفوز، رئيس بلدية محمد شنيور، مدير المستشفي الجهوي الإمام الرابحي، مديري المعاهد الثانوية و الإعدادية و المدارس الإبتدائية بالجهة والإطارات الإدارية و الأمنية و ورؤساء المنظمات و الجمعيات والإعلام، يليها كلمة رئيس جمعية وفاء لمساندة وتنمبة جهة المحرس السيد الهادي فرج الذي أشار أن أهداف هذا اليوم تتلخص في لفت في لفت إنتباه الفئة العمرية التي ساهمت في تنمية المجتمعات وقدرتها على مواصلة المساهمة وذلك بإعتبار فئة المسنين من الفئات الإجتماعية في حاجة إلى العناية و الوقوف إلى جانبهم و رعايتهم.


و أعتبر الحضور إن هذا ليس غريب علي جمعية وفاء التي تعودت على مثل هذه الأنشطة و التي كان أهمها القافلة الصحية لمرضي ضغط الدم و السكري و التي إنتظمت بالإشتراك مع الجمعية الطبية " Lyons Club" طينة و كذلك القافلة الصحية لطب العيون بالإشتراك مع الفريق الفرنسي حيث تدخلت لإنجاز 35 عملية لزرع القرنية لذوي الاحتياجات الخاصة و الحالات الإجتماعية و كان اخرها الإحتفال باليوم العالمي للسمع و الذي أقيم بمقر الجمعية بالتعاون مع جمعية إشارة تحت شعار " سمع سليم تواصل قويم" الذي أشرف عليه 26 إطار و مختصا و كان نشاطا ناجحا و هادفا بإمتياز.
هذه القافلة التي استفاد منها حولي مئة مسن و مسنة، قد أشرف عليها كل من الدكتور ناجية عدالي رئيسة الدائرة الصحية بالمستشفى الجهوي بالمحرس و الدكتور صلاح الدين شقير "طبيب رئيس" و الدكتور محمد رضوان الطرابلسي "طبيب رئيس" ناظر عام المستشفي نور الدين لسود و الممرضان محبوبة الرميلي و بلال الرقيق، تعتبر فرصة للمسن للقيام بالفحوصات والكشوفات الطبية اللازمة و لتقديم النصح و التحسيس بأهمية الوقاية من بعض الأمراض وطرق اتباع الحمية بخصوص المصابين بأمراض مزمنة والتاكيد أن الوقاية خير من العلاج وضرورة المراقبة الدورية والقيام بفحوصات للحفاظ علي صحتهم.

وتجدر الإشارة فإنه أثناء اختتام التظاهرة، تم تكريم كل من الإطار الطبي و الشبه الطبي المشرف على القافلة و ناظر المستشفي نور الدين لسود و مدير المستشفي الجهوي بالمحرس الإمام الرابحي من قبل رئيس جمعية وفاء لمساندة وتنمية جهة المحرس الهادي فرج، على المساهمة الفعالة في إنجاح هذه التظاهرة.

  
  
     
  
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