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تاجيل محاكمة رجل الأعمال ياسين الشنوفي ووالدته الى جلسة 13 ديسمبر

Jeudi 28 Novembre 2019

Jeudi 28 Novembre 2019
باب نات - اجلت اليوم الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة محاكمة رجل الأعمال ياسين الشنوفي ووالدته الى جلسة 13 ديسمبر المقبل وذلك في قضية فساد مالي وتبييض اموال تورط فيها ياسين الشنوفي ووالدته حسب ما ورد في ملف القضية.
هذا وتم جلب رجل الأعمال ياسين الشنوفي من السجن في حين احيلت والدته بحالة فرار.
وكان تم ايقاف الشنوفي في ماي 2017 ...


  
  
     
  
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