Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - El Atla  

قناة الحوار التونسي تستغني عن خدمات محمد بوغلاب

Mercredi 27 Novembre 2019

Mercredi 27 Novembre 2019
قررت قناة الحوار التونسي الأربعاء 27 نوفمبر إنهاء التعامل مع الكرونيكور محمد بوغلاب لأسباب تحفظت عن ذكرها وتباينت الأخبار بشأنها. وفق ما افادت اذاعة IFM .
يذكر أن وزارة الثقافة قد أنهت تعاقدها في وقت سابق مع الاعلامي محمد بوغلاب.



  
  
     
  
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