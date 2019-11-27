قناة الحوار التونسي تستغني عن خدمات محمد بوغلاب

Mercredi 27 Novembre 2019



قررت قناة الحوار التونسي الأربعاء 27 نوفمبر إنهاء التعامل مع الكرونيكور محمد بوغلاب لأسباب تحفظت عن ذكرها وتباينت الأخبار بشأنها. وفق ما افادت اذاعة IFM .يذكر أن وزارة الثقافة قد أنهت تعاقدها في وقت سابق مع الاعلامي محمد بوغلاب.