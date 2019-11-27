يسري دالي: كسر العظام عبارة رومنسية إذا قالها الطبوبي وتحريض يُرعب نقابة الصحفيين إذا صدرت عن ائتلاف الكرامة

Mercredi 27 Novembre 2019
باب نات - عبّر الثلاثاء 25 نوفمبر، نائب ائتلاف الكرامة في البرلمان، يسري دالي، عن استغرابه من بيان نقابة الصحفيين بخصوص تدوينة له تتضمن تحريضا ضد الصحفيين حسب النقابة .
وقال يسري دالي " أوّل مرّة نعرف أنّو عبارة "استعدّوا لحرب كسر عظام" فيها تحريض على العنف، بصراحة كنت أظنّها عبارة رومنسيّة عاطفيّة ملائكيّة، بعد اللّي استعملها الطّبّوبي قدّس الله سرّه، ولم تستوقف أحدا ولم تلفت نظر نقابة الصّحفيّين ولا أيّ صحافيّ حسّاس وعاطفيّ ومرهف المشاعر".
وتابع مستنكرا " طول أعمارهم يسبّوا في النّاس ويشوّهوا ويكذبوا ويحرّضوا على النّاس، وأوّل ما كتبنا فيهم كلمة شاطت روسهم وهبّطوا بيان طويل عريض يتباكوا ويندّدوا".
وأضاف "وقتلّي هوما ماخذينّا وفقة توّة شهور: إرهابيّين، دواعش، وغيرو وغيرو... هذاكا يتسمّى حرّيّة تعبير، ماريناش سي البغوري حرقوا الحليب وهبّط بيان يلجم فيه بعض الكلاب السائبة التي تنهش في عرضنا، وكي احنا نكتبوا كلمة ونكشفوا كذبهم وتزويرهم يولّي تحريض واعتداء على قداسة البابوات".
يذكر أن الإعلامي محمد اليوسفي أعلن الاثنين 25 نوفمبر ، أنه قرّر مقاضاة النائب عن ائتلاف الكرامة يسري دالب بسبب التحريض والتجييش ضدّه.
وحمّل اليوسفي الدولة التونسية وعلى رأسها وزارة الداخلية مسؤولية أي مكروه يمكن أن يطاله مشيرا إلى أن يسري دالي شن حملة خطيرة ضدّه رغم أنه يفترض أن يكون من أول المؤتمنين على علوية الدستور والقانون وحماية الحقوق والحريات بما في ذلك حرية التعبير وحرية الصحافة حسب تعبير اليوسفي.
وقال يسري دالي " أوّل مرّة نعرف أنّو عبارة "استعدّوا لحرب كسر عظام" فيها تحريض على العنف، بصراحة كنت أظنّها عبارة رومنسيّة عاطفيّة ملائكيّة، بعد اللّي استعملها الطّبّوبي قدّس الله سرّه، ولم تستوقف أحدا ولم تلفت نظر نقابة الصّحفيّين ولا أيّ صحافيّ حسّاس وعاطفيّ ومرهف المشاعر".
وتابع مستنكرا " طول أعمارهم يسبّوا في النّاس ويشوّهوا ويكذبوا ويحرّضوا على النّاس، وأوّل ما كتبنا فيهم كلمة شاطت روسهم وهبّطوا بيان طويل عريض يتباكوا ويندّدوا".
وأضاف "وقتلّي هوما ماخذينّا وفقة توّة شهور: إرهابيّين، دواعش، وغيرو وغيرو... هذاكا يتسمّى حرّيّة تعبير، ماريناش سي البغوري حرقوا الحليب وهبّط بيان يلجم فيه بعض الكلاب السائبة التي تنهش في عرضنا، وكي احنا نكتبوا كلمة ونكشفوا كذبهم وتزويرهم يولّي تحريض واعتداء على قداسة البابوات".
يذكر أن الإعلامي محمد اليوسفي أعلن الاثنين 25 نوفمبر ، أنه قرّر مقاضاة النائب عن ائتلاف الكرامة يسري دالب بسبب التحريض والتجييش ضدّه.
وحمّل اليوسفي الدولة التونسية وعلى رأسها وزارة الداخلية مسؤولية أي مكروه يمكن أن يطاله مشيرا إلى أن يسري دالي شن حملة خطيرة ضدّه رغم أنه يفترض أن يكون من أول المؤتمنين على علوية الدستور والقانون وحماية الحقوق والحريات بما في ذلك حرية التعبير وحرية الصحافة حسب تعبير اليوسفي.
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Par:BenMoussa (Tunisia )
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