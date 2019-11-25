بريطانيا تغرّم ألستوم الفرنسية ب20 مليون دولار لرشوة دفعتها لبلحسن الطرابلسي للفوز بعقد يخصّ شركة نقل تونس

Lundi 25 Novembre 2019
باب نات - طارق عمراني - نشر موقع بلومبيرغ البريطاني تقريرا تحت عنوان
Alstom Ordered to Pay $19.3 Million for Tunisia Tram Bribe
قال فيه بأن محكمة بريطانية غرمت اليوم الاثنين شركة ألستوم الفرنسية فرع بريطانيا بمبلغ 15 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل 20 مليون دولار امريكي ،بعد تورطها في قضية رشوة قيمتها 2,6 مليون دولار دفعتها لصهر الرئيس التونسي الأسبق ،بلحسن الطرابلسي للفوز بعقد مع الشركة التونسية للنقل سنة 2004
اقرأ أيضا: أنا يقظ تدعو إلى التحقيق في حصول على رشاوي في صفقة
و هذه تفاصيل القضية بحسب مانشرته منظمة أنا يقظ سنة 2018
تعود أطوار القضية إلى سنة 2004 حيث قامت شركة Alstom بدفع رشاوي للمدعو بلحسن الطرابلسي ووزير النقل في تلك الفترة عبد الرحيم الزواري للحصول على صفقة في تونس، في شركة نقل تونسTranstu
اقرأ أيضا: بلاغ توضيحي من المكلف العام بنزاعات الدولة حول ما نشرته منظمة أنا يقظ
ولإخفاء تورط الجانب التونسي في تلقي الرشوة تم الاعتماد على شركات وهمية (des sociétés écrans) للتعامل مع شركة Alstom حيث كانت الرشوة تدفع للشركة الكندية للاستشارات NEVCO والتي تلعب فقط دور الوسيط، حيث كانت بدورها ترسل الأموال إلى شركة ROC Finance اللبنانية. وتعود ملكية الشركتين للمدعو بلحسن الطرابلسي. وقد قامت شركة Alstom بدفع مبلغ 1.4 مليون يورو لشركة NEVCO في شهر أفريل 2006 وقامت NEVCO بتحويل هذا المبلغ لشركة ROC Finance في شهر ماي 2006 وذلك لمنح الصفقة لشركة Alstom رغم أن عرضها لم يكن الأفضل. وقامت Alstom بدفع مبلغ 960.000 يورو في شهر نوفمبر 2006.
قال فيه بأن محكمة بريطانية غرمت اليوم الاثنين شركة ألستوم الفرنسية فرع بريطانيا بمبلغ 15 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل 20 مليون دولار امريكي ،بعد تورطها في قضية رشوة قيمتها 2,6 مليون دولار دفعتها لصهر الرئيس التونسي الأسبق ،بلحسن الطرابلسي للفوز بعقد مع الشركة التونسية للنقل سنة 2004
اقرأ أيضا: أنا يقظ تدعو إلى التحقيق في حصول على رشاوي في صفقة
و هذه تفاصيل القضية بحسب مانشرته منظمة أنا يقظ سنة 2018
تعود أطوار القضية إلى سنة 2004 حيث قامت شركة Alstom بدفع رشاوي للمدعو بلحسن الطرابلسي ووزير النقل في تلك الفترة عبد الرحيم الزواري للحصول على صفقة في تونس، في شركة نقل تونسTranstu
اقرأ أيضا: بلاغ توضيحي من المكلف العام بنزاعات الدولة حول ما نشرته منظمة أنا يقظ
ولإخفاء تورط الجانب التونسي في تلقي الرشوة تم الاعتماد على شركات وهمية (des sociétés écrans) للتعامل مع شركة Alstom حيث كانت الرشوة تدفع للشركة الكندية للاستشارات NEVCO والتي تلعب فقط دور الوسيط، حيث كانت بدورها ترسل الأموال إلى شركة ROC Finance اللبنانية. وتعود ملكية الشركتين للمدعو بلحسن الطرابلسي. وقد قامت شركة Alstom بدفع مبلغ 1.4 مليون يورو لشركة NEVCO في شهر أفريل 2006 وقامت NEVCO بتحويل هذا المبلغ لشركة ROC Finance في شهر ماي 2006 وذلك لمنح الصفقة لشركة Alstom رغم أن عرضها لم يكن الأفضل. وقامت Alstom بدفع مبلغ 960.000 يورو في شهر نوفمبر 2006.
En continu
- 20:09 و لا بدّ لليل أن ينجلي
- 12:17 شفيق جراية امام القضاء
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:38
|17:07
|14:46
|12:13
|07:07
|05:36
|
16°
|17°
|% 72
|:الرطــوبة
|تونــس
|16°
|
5.7 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|17°-16
|19°-13
|22°-13
|21°-13
|22°-12
Follow @babnet_Tunisie
(115 826) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
(108 700) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
( 97 540) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 74 788) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 73 922) شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا
( 70 517) صورة اليوم : قلّة الذوق وانعدام ال
( 67 437) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 65 010) فيديو اليوم: مدير المراسم برئاسة ا
( 58 390) عبير موسي تعلن رفض حزبها لدعوة رئ
( 55 405) فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابع
( 53 887) صورة وفيديو اليوم: تخميرة مورو و
( 53 023) الداخلية تفتح تحقيقا حول فيديو يوث
( 51 869) صحفي بشركة ''كاكتوس برود'' يكذّب
( 51 173) النهــــــــــــــــــــــــــــــ
( 51 020) المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثو
( 49 844) طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تترا
( 48 203) رئاسة الحكومة تعلن اقالة عبد الكري
( 46 003) التوهامي العبدولي يتطاول على الصح
( 45 540) انتخاب طارق الفتيتي نائبا ثان لرئي
( 45 538) زياد الهاشمي لصحفية القناة الوطنية
Par:BenMoussa (Tunisia )
Sur:و لا بدّ لليل أن ينجلي