الإعلامي محمد اليوسفي يقرّر مقاضاة النائب عن ائتلاف الكرامة يسري دالي

Lundi 25 Novembre 2019
باب نات - أعلن الاثنين 25 نوفمبر، الإعلامي محمد اليوسفي أنه قرّر مقاضاة النائب عن ائتلاف الكرامة يسري دالب بسبب التحريض والتجييش ضدّه.
وحمّل اليوسفي الدولة التونسية وعلى رأسها وزارة الداخلية مسؤولية أي مكروه يمكن أن يطاله مشيرا إلى أن يسري دالي شن حملة خطيرة ضدّه رغم أنه يفترض أن يكون من أول المؤتمنين على علوية الدستور والقانون وحماية الحقوق والحريات بما في ذلك حرية التعبير وحرية الصحافة حسب تعبير اليوسفي.
وحمّل اليوسفي الدولة التونسية وعلى رأسها وزارة الداخلية مسؤولية أي مكروه يمكن أن يطاله مشيرا إلى أن يسري دالي شن حملة خطيرة ضدّه رغم أنه يفترض أن يكون من أول المؤتمنين على علوية الدستور والقانون وحماية الحقوق والحريات بما في ذلك حرية التعبير وحرية الصحافة حسب تعبير اليوسفي.
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Par:Matouchi (Tunisia )
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