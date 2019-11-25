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الإعلامي محمد اليوسفي يقرّر مقاضاة النائب عن ائتلاف الكرامة يسري دالي

Lundi 25 Novembre 2019

Lundi 25 Novembre 2019
باب نات - أعلن الاثنين 25 نوفمبر، الإعلامي محمد اليوسفي أنه قرّر مقاضاة النائب عن ائتلاف الكرامة يسري دالب بسبب التحريض والتجييش ضدّه.
وحمّل اليوسفي الدولة التونسية وعلى رأسها وزارة الداخلية مسؤولية أي مكروه يمكن أن يطاله مشيرا إلى أن يسري دالي شن حملة خطيرة ضدّه رغم أنه يفترض أن يكون من أول المؤتمنين على علوية الدستور والقانون وحماية الحقوق والحريات بما في ذلك حرية التعبير وحرية الصحافة حسب تعبير اليوسفي.



  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 193274

Matouchi  (Tunisia)  |Lundi 25 Novembre 2019 à 13h 55m |           
قرأت التدوينة....ما فيها ما يستاهل الذهاب للقضاء.......
أو هي من باب .....المجراب تاكلو صوابع ساقيه بالبوذبيح.........قبل ما يجرش مناكبو
ممكن....لربما........

Nouri  (Switzerland)  |Lundi 25 Novembre 2019 à 13h 33m |           
إشعل النار ويقول من اين الدخان.
هذا الشخص يقوم بدور صحافي عدو الثورة يتنقد النهضة وكل من له علاقة بالاسلام ويفتخر بنفسه ولا يتحمل من ينقده حرام عليك حلال علي



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