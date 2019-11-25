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معتز العكرمي تسلم من مريم الدباغ 3000 دينار مقابل الحضور في موزاييك

Lundi 25 Novembre 2019

Lundi 25 Novembre 2019
باب نات - قال الإعلامي بالحقائق الاربع ايمن معتوق في مداخلة عبر امواج اذاعة "ifm " ان الشاب معتز الذي انتحل صفة صحفي البرنامج له سوابق عديدة في مجال التحيّل، إذ سبق له أن قدم نفسه تارة كمراسل لقنوات أجنبية وطورا كعون شرطة بلدية، مستعينا ببطاقة اعتماد داخلية لإذاعة خاصة وهو دائم الحضور حتى في التظاهرات الفنية على غرار أيام قرطاج السنيمائية.

وقال معتوق " تبعا لهذه الممارسات قدم هذا الشاب نفسه إلى أسرة المرحوم آدم بوليفة بأنه صحفي يعمل ببرنامج الحقائق الأربع، ولذلك قررت الأسرة استضافته 3 أيام وفوّضه والد آدم للرد على الاتصالات الهاتفية نظرا للحالة النفسية الصعبة التي كان يمر بها.


واكد ايمن معتوق انه تم كشف أمر المتحيل بالصدفة، على اثر مكالمة هاتفية بين والد آدم وحمزة البلومي، ليتم التنبيه عليه ومطالبته بالكف عن صنيعه، قبل التفاجئ بظهوره مجددا وهو يروي أحداثا من وحي خياله في مسعى لتضليل العدالة ودفعها إلى مسار آخر.

وقال معتوق ان بعض الأجوار أكدوا بأن هذا المتحيل كان يجمع معطيات خفية كتسجيلات وفيديو يسلمها في ساعة متأخرة من الليل إلى سائق سيارة... الفيديو 1 الدقيقة 9


تسلم من مريم الدباغ 3000 دينار مقابل الحضور في موزاييك

من ناحية أخرى وبحسب اذاعة شمس تسلّم معتز العكرمي من مريم الدباغ مبلغ 3000 دينار مقابل الحضور في موزاييك.
وكان التقاها في كواليس قناة التاسعة أين طلبت منه الحظور ظهر السبت لاذاعة موزاييك لتقديم شهادته... الفيديو 2 الدقيقة 27 و50ث

يذكر أن الشاب معتز انتحل صفة قريب للمرحوم أدم بوليفة وقدّم شهادته على اذاعة موزاييك ظهر السبت...







  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 193258

BenMoussa  (Tunisia)  |Lundi 25 Novembre 2019 à 10h 24m |           
لماذا نقرأ ونسمع كثيرا عن هذا المتحيل وعن وجود مريم الدباغ في الحانة وعن مؤامرة و... و...
ولكن لا شيء عن آدم بوليفة من هو؟ ما نشاطاته؟ لماذا هو مستهدف؟
كثير من الغموض لامبرر له

Goldabdo  (Tunisia)  |Lundi 25 Novembre 2019 à 09h 58m |           
فرضية ان يكون هذا الشخص يعمل لصالح البلومي الذي تبرا منه بعد ان انكشف امره تبقى واردة و بقوة.



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