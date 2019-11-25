حافظ ردّا على العكرمي: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Lundi 25 Novembre 2019
باب نات - كذّب نجل الرئيس الراحل، حافظ قائد السبسي ما جاء على لسان المستشار السياسي لرئيس الحكومة الأزهر العكرمي خلال استضافته الأحد 24 نوفمبر في برنامج وحش الشاشة.
وقال حافظ في تدوينة بصفحته على الفايسبوك "لزهر العكرمي، يواصل الإثارة بمجرد ادعاءات كاذبة لتشويه رمزية الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي رحمه الله والإساءة لشخصي للتأثير على الرأي العام والمغالطة بفبركة روايات وهمية ، دفاعا على موقعه عند يوسف الشاهد".
وتابع مكذبا العكرمي "هذا التحامل والتحريض والتشويه والكذب والادعاء بالباطل الذي يقوم به لزهر العكرمي منذ مدة طويلة ضد الرئيس الراحل وضدي نيابة عن بعض الجهات التي يشتغل المعني لفائدتها ، لا يمثل اليوم سوى امتداد لتخطيط مقصود لتعفين الأوضاع في البلاد ودفعها نحو الفوضى والمجهول خاصة بعد ما تأكدوا جميعهم من الرحيل".
وختم تدوينته قائلا " يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبيّنوا أن تصيبوا قومًا بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين " معلنا أنه سيقاضي العكرمي بالقول "وسنلتقي أمام سلطة القضاء يا سي العكرمي".
يذكر أن العكرمي قال ان حرب حافظ على الشاهد بدأت منذ رفض الشاهد طلب حافظ تسهيل إخراج مبلغ 24 مليار من البنك المركزي بطريقة غير قانونية لرجل أعمال لديه ديون مع البنوك التونسية، كان وعد حافظ برشوة قيمتها 8 مليارات في حال إخراج ال24 مليار.
وقال حافظ في تدوينة بصفحته على الفايسبوك "لزهر العكرمي، يواصل الإثارة بمجرد ادعاءات كاذبة لتشويه رمزية الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي رحمه الله والإساءة لشخصي للتأثير على الرأي العام والمغالطة بفبركة روايات وهمية ، دفاعا على موقعه عند يوسف الشاهد".
وتابع مكذبا العكرمي "هذا التحامل والتحريض والتشويه والكذب والادعاء بالباطل الذي يقوم به لزهر العكرمي منذ مدة طويلة ضد الرئيس الراحل وضدي نيابة عن بعض الجهات التي يشتغل المعني لفائدتها ، لا يمثل اليوم سوى امتداد لتخطيط مقصود لتعفين الأوضاع في البلاد ودفعها نحو الفوضى والمجهول خاصة بعد ما تأكدوا جميعهم من الرحيل".
وختم تدوينته قائلا " يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبيّنوا أن تصيبوا قومًا بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين " معلنا أنه سيقاضي العكرمي بالقول "وسنلتقي أمام سلطة القضاء يا سي العكرمي".
يذكر أن العكرمي قال ان حرب حافظ على الشاهد بدأت منذ رفض الشاهد طلب حافظ تسهيل إخراج مبلغ 24 مليار من البنك المركزي بطريقة غير قانونية لرجل أعمال لديه ديون مع البنوك التونسية، كان وعد حافظ برشوة قيمتها 8 مليارات في حال إخراج ال24 مليار.
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