''سبل الحفاظ على منظومة حقوق الإنسان في تونس'' أبرز محاور اللقاء بين رئيس الحكومة المكلّف ووفد عن رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان

Vendredi 22 Novembre 2019
خُصّص اللقاء الذي جمع عشية اليوم الجمعة بقصر الضيافة بقرطاج، رئيس الحكومة المكلّف، الحبيب الجملي، برئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، جمال مسلّم وكاتب عام الرابطة، بشير العبيدي، لتبادل الآراء حول "السبل الكفيلة بالحفاظ على منظومة حقوق الإنسان في تونس، أمام التهديدات التي طالتها أثناء الحملات الإنتخابية الأخيرة وفي بعض الخطابات والتصريحات عبر المنابر الإعلامية".
كما تم التطرق، وفق ما صرّح به رئيس الرابطة عقب اللقاء، إلى "آليات تطوير هذه المنظومة وتشريك منظمات المجتمع المدني التي تعنى بحقوق الإنسان وخاصة منها الاقتصادية والإجتماعية، باعتبار الوضع الذي يعيشه الشعب التونسي، من تدهور لظروفه المعيشية وقدرته الشرائية، لأسباب عدة منها تدهور قيمة العمل".
وأضاف أن رئيس الحكمومة المكلّف، عبّر عن "تشبّثه بمنظومة الحقوق والحريات العامة والفردية كما أكد أنه لا مجال للتراجع عنها، فضلا عن استعداده لقبول مقترحات المجتمع المدني ذات العلاقة بهذا الشأن".
وذكر جمال مسلّم في تصريحه أن وفد الرابطة أبلغ بدوره، رئيس الحكومة المكلّف، أن الرابطة تمثل قوّة اقتراح في ما يخص مشاريع القوانين ذات العلاقة بمنظومة حقوق الإنسان في تونس.
كما تم التطرق، وفق ما صرّح به رئيس الرابطة عقب اللقاء، إلى "آليات تطوير هذه المنظومة وتشريك منظمات المجتمع المدني التي تعنى بحقوق الإنسان وخاصة منها الاقتصادية والإجتماعية، باعتبار الوضع الذي يعيشه الشعب التونسي، من تدهور لظروفه المعيشية وقدرته الشرائية، لأسباب عدة منها تدهور قيمة العمل".
وأضاف أن رئيس الحكمومة المكلّف، عبّر عن "تشبّثه بمنظومة الحقوق والحريات العامة والفردية كما أكد أنه لا مجال للتراجع عنها، فضلا عن استعداده لقبول مقترحات المجتمع المدني ذات العلاقة بهذا الشأن".
وذكر جمال مسلّم في تصريحه أن وفد الرابطة أبلغ بدوره، رئيس الحكومة المكلّف، أن الرابطة تمثل قوّة اقتراح في ما يخص مشاريع القوانين ذات العلاقة بمنظومة حقوق الإنسان في تونس.
En continu
- 17:03 ''الكواترو''
- Hier 21:42 ''كاف'' يعلن تغيير موعد أمم إفريقيا 2021
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:39
|17:08
|14:47
|12:12
|07:04
|05:34
|
17°
|16°
|% 45
|:الرطــوبة
|تونــس
|15°
|
3.1 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|16°-15
|20°-12
|17°-12
|17°-15
|19°-13
Follow @babnet_Tunisie
(115 186) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
(108 545) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
( 97 394) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 76 264) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 74 718) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 71 130) شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا
( 70 255) صورة اليوم : قلّة الذوق وانعدام ال
( 67 268) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 61 495) بعد غياب مطوّل، سامي الرمادي المخت
( 60 321) سيف الدين مخلوف لقيادي في التيار
( 59 063) رفيق عبد السلام ينشر تفاصيل و صور
( 58 336) عبير موسي تعلن رفض حزبها لدعوة رئ
( 53 659) صورة وفيديو اليوم: تخميرة مورو و
( 53 495) فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابع
( 52 918) الداخلية تفتح تحقيقا حول فيديو يوث
( 52 828) فيديو اليوم: مدير المراسم برئاسة ا
( 51 803) صحفي بشركة ''كاكتوس برود'' يكذّب
( 50 973) النهــــــــــــــــــــــــــــــ
( 50 473) المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثو
( 49 031) طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تترا
Par:karimyousef (France )
Sur: المحامي جمال بوغلاب: هنالك من يشغل شوشو لضرب رموز الساحل كلزهر ساطا وكمال اللطيف ومحمد بوغلاب