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لطفي المرايحي يغادر قصر الضيافة غاضبا : ''يكثّر خيرو شرّبنا كاس تاي''

Vendredi 22 Novembre 2019

Vendredi 22 Novembre 2019
باب نات - غادر أمين عام حزب الإتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي قصر الضيافة بقرطاج غاضبا حيث قال في تصريح إعلامي مقتضب اثر اجتماعه برئيس الحكومة المُكلف الحبيب الجملي " كان الله في عوننا وعون تونس".
وأضاف "على الأقل شربنا كاس تاي وفرح بينا وضحك في وجوهنا". متابعا " ستفهمون تصريحاتي في المستقبل".

ويشار إلى أن رئيس الحكومة المكلف، كان اجتمع منذ يوم الثلاثاء بعدد من رؤساء الأحزاب.


ويتضمن جدول لقاءات رئيس الحكومة المكلف بالنسبة لليوم الجمعة، وهو اليوم الرابع منذ بدء المشاورات بشأن تشكيل الحكومة، اجتماعات بالخصوص مع المنظمات الوطنية الثلاث، منظمة الشغالين والأعراف والفلاحين، وكذلك مع ممثلي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعمادة المحامين واتحاد المهن الحرة واتحاد المرأة.



  
  
     
  
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