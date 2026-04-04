منوبة: اصلاح أضرار فيضانات سبتمبر 2025 وجانفي 2026 على الطرقات المرقمة والمسالك الريفية

تشرع الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بمنوبة بداية من يوم الاثنين، في أشغال إصلاح أجزاء من الطريق المحلية 527 على مستوى البساتين بالمرناقية، وذلك لصيانة الأضرار التي لحقت بها جراء امطار سبتمبر 2025، وفق تصريح رئيس مصلحة صيانة واستغلال الطرقات بالإدارة الجهوية للتجهيز أكرم عويساوي لصحفية "وات".يأتي ذلك بعد ان أعلنت الإدارة الجهوية امس الجمعة في بلاغ لها عن تحويل وقتي لحركة المرور بالطريق يستمرّ الى غاية يوم 20 افريل الجاري الى حين استكمال الصيانة على طول حوالي 2 كلم.ويندرج المشروع وفق عويساوي، في إطار مشروع اصلاح أضرار فيضانات سبتمبر 2025 وجانفي 2026 على الطرقات المرقمة والمسالك الريفية بولاية منوبة والذي تمّت برمجته على قسطين (بآجال 150 يوما لكل قسط) انطلق عدد منها في سبتمبر المنقضي وبلغت نسبة الإنجاز مراحل متقدمة.وبين انه برمجت صيانة اضرار فيضانات شهر سبتمبر 2025 ضمن قسطين، يخصّ الأول الطريق الجهوية رقم 50 بالبطان ويتعلق القسط الثاني بالطريق المحلية 527 بالمرناقية والمحلية رقم 500 بطبربة.وانطلقت في المقابل اشغال صيانة لاصلاح اضرار فيضانات 19 و20 جانفي 2025 ، وهي تشمل 16 تدخلا بالصيانة موزعة على قسطن يشمل الأول، الطريق الوطنية رقم 7 على مستوى الجديدة ومنوبة، والطريق الوطنية رقم 5 على مستوى المرناقية وبرج العامري، ثم الجهوية 56 على مستوى طبربة، والجهوية 50 والجهوية 40 على مستوى الجديدة، والطريق المحلية 616 بالجديدة والمحلية 509 بوادي الليل والطريق المحلية 539 بالمرناقية.كما يشمل البرنامج عددا من المسالك على غرار وادي الزيتون بطبربة، والمحفورة والحراشنية بالبطان، والمجاهدين وسيدي عبد القادر ببرج العامري.وتكتسي هذه التدخلات على الطرقات المرقمة مرجع نظر مصالح التجهيز، أهمية في المحافظة على سلامة مستعملي الطريق وضمان استمرارية حركة المرور في أفضل الظروف، وتعزيز البنية التحتية وجودة السير والحدّ من المخاطر الناتجة عن الاضرار التي تشمل حفر وتشققات.