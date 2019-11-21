الديوانة تحجز 41 ألف أورو بقلعة سنان و مواد مخدرة بمطار تونس قرطاج

Jeudi 21 Novembre 2019



باب نات

- تمكنت مصالح الديوانة بالمعبر الحدودي بقلعة سنان مساء أمس الإربعاء 20 نوفمبر 2019 من حجز 41000 أورو كانت بحوزة مسافر جزائري يستعدّ لمغادرة التراب الوطني، حيث أفضت عملية التفتيش إلى كشف مخبأ داخل سيارة المسافر استغلّه لإخفاء هذا المبلغ المالي، و قد أذنت النيابة العمومية لإدارة الأبحاث الديوانية باستكمال التحقيقات في القضيّة.و من جهة أخرى تمكّنت فرقة تفتيش المسافرين بالمكتب الحدودي للديوانة بمطار تونس قرطاج من إحباط محاولة تهريب لكمية من المواد المخدرة متمثلة في 203 حبّة إكستازي و 35.8غ من القنب الهندي كانت مخفية بإحكام في أماكن حسّاسة من جسم مسافر تونسي مقيم بالخارج قادم من باريس.