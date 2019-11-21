القضاء يؤجل قضية احداث المنيهلة الارهابية الى 7 فيفري المقبل ويفرج عن احد الموقوفين

Jeudi 21 Novembre 2019



باب نات

مطالب افراج ..

- قررت الدّائرة الجنائية المختصّة في النّظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تحديد موعد 7 فيفري 2020 لمحاكمة المتهمين فيما عرف بملف أحداث المنيهلة الإرهابية ؛التي جدّت أحداثها في ماي 2016 كما افرجت الدائرة عن أحد الموقوفين ورفضت 5 مطالب افراج ل5 متهمين كان قد تقدم بها محاموهم.وبالمناداة على المتهمين الموقوفين تم جلب 14 متهما في حين لم يتم جلب الإرهابيين عادل الغندري ومنذر الدرعي من السجن ...وبالمناداة على المتهمين المحالين بحالة سراح حضر 13 متهما في حين تخلف 5 اخرين عن الحضور .وقد حضر محامو المتهمين؛ وقدم البعض منهم اعلامات نيابة للترافع عن بعض المتهمين .كما طلب بعض المظنون فيهم التاخر لانابة محامين .هذا وطلب بعض المحامين الافراج عن منوبيهم الموقوفين في القضية منذ ثلاث سنوات من بينهم ممرض .وللتذكير بملف القضية فان وحدات الحرس الوطني قامت في 11 ماي 2016 بعمليّة أمنيّة ناجحة بمنزل في جهة المنيهلة من ولاية أريانة تمّ خلالها القضاء على عنصرين إرهابيين خطيرين مفتّش عنهما خلال عمليات مداهمة و إيقافات كما تمّ القبض على عدد من الارهابيين المفتّش عنهم...وقد كشفت الابحاث ايضا ان عناصر تلك الخلية قدموا من مختلف ولايات الجمهوىية مسلحين بأسلحة كلاشنكوف ورمانات يدوية واحزمة ناسفة وقد كانوا موالين لتنظيم داعش الارهابي وكانوا يخططون لاغتيال إطارات أمنية وعسكرية بعد رصدهم وتصوير منازلهم كما خططوا ايضا لاغتيال المحامي عماد بن حليمة ومفتى الجمهوىة عثمان بطيخ والقيام بتفجيرات وسط العاصمة باحزمة ناسفة وسيارات مفخخة .هذا وتم القبض على زعيم الخلية عادل الغندري بالقرب من احدى المصحات بالمنار وهو مسلح برمانة يدوية ومسدس حيث كان بصدد الدخول للمصحة لاجراء عملية تجميل.