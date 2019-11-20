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زهير المغزاوي: الحبيب جملي أكّد لي استقلاليته ووقوفه على المسافة ذاتها من جميع الأحزاب

Mercredi 20 Novembre 2019

Mercredi 20 Novembre 2019
أكّد مغزاوي في تصريح اعلامي اثر لقائه رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، أنّه لم يتم التطرق خلال اللقاء إلى إمكانية مشاركة حركة الشعب في الحكومة الجديدة من عدمه، بل كان لقاء تعارف أكّد من خلاله الحبيب جملي استقلاليته ووقوفه على المسافة ذاتها من جميع الأحزاب، كردّ منه على التشكيك في استقلاليته، حسب قول المغزاوي.

وقال '' لم نقدّم للحبيب الجملي أي شروط بل قدمنا مقاربة حكم للبلاد وطلبنا دراستها.. وهو أعلمنا أنّ مناقشة برنامج الحكومة سينطلق من الورقة المقدّمة من حركة النضهة لكنه في المقابل أبدى استعداده للتخلي عن هذه الورقة''.


وأضاف أنّ اللقاء ارتكز أساسا على تقديم التوجّهات العامة الاقتصادية ووجهات نظر الحزب وفكرته عن ''حكومة الرئيس''، وأنّ رئيس الحكومة المكلّف أبدى استعداده لمناقشة كل ما طرح عليه من طرف وفد حركة الشعب، وتم الاتفاق على مواصلة التشاور .


  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 193010

Lechef  ()  |Mercredi 20 Novembre 2019 à 13h 19m |           
Oui, c'est la seule voie qui mène à la réussite et à l'évolution de la société . Toute autre voie serait épineuses et non garantie.
C'est le sens de la responsabilité qui démontre l'équité de cette personnalité !



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