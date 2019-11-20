القيادي بالتيار الديمقراطي نبيل حجي : لن نشارك في حكومة فيها فاضل عبد الكافي

Mercredi 20 Novembre 2019
باب نات - جدّد الثلاثاء 19 نوفمبر، القيادي بالتيار الديمقراطي نبيل حجي تأكيده على أن حزبه لن يشارك في حكومة يكون من بين أعضائها وزراء من حزب قلب تونس.
وصرّح نبيل حجي خلال استضافته في برنامج رونديفو 9 على قناة التاسعة بأن حزبه لن يقبل أيضا بوزراء يقترحهم قلب تونس وتحدّث في هذا السياق عن وزير التنمية السابق فاضل عبد الكافي وقال "لن نشارك في حكومة فيها فاضل عبد الكافي".
يذكر أن رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي بدأ الثلاثاء مشاوراته لتشكيل الحكومة واجتمع بممثلين عن الأحزاب وبعض الشخصيات من بينهم فاضل عبد الكافي.
تجدر الإشارة إلى أن فاضل عبد الكافي كان صرّح بأنه كان من بين "الخبراء" الذين أعدوا برنامج قلب تونس وتم تداول اسمه كرئيس للحكومة في حال فوز قلب تونس في الانتخابات التشريعية.
وصرّح نبيل حجي خلال استضافته في برنامج رونديفو 9 على قناة التاسعة بأن حزبه لن يقبل أيضا بوزراء يقترحهم قلب تونس وتحدّث في هذا السياق عن وزير التنمية السابق فاضل عبد الكافي وقال "لن نشارك في حكومة فيها فاضل عبد الكافي".
يذكر أن رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي بدأ الثلاثاء مشاوراته لتشكيل الحكومة واجتمع بممثلين عن الأحزاب وبعض الشخصيات من بينهم فاضل عبد الكافي.
تجدر الإشارة إلى أن فاضل عبد الكافي كان صرّح بأنه كان من بين "الخبراء" الذين أعدوا برنامج قلب تونس وتم تداول اسمه كرئيس للحكومة في حال فوز قلب تونس في الانتخابات التشريعية.
1 de 1 commentaires pour l'article 192996
En continu
- Hier 23:15 عسكر الليل...
- Hier 19:34 الإعلام يصرف الشعب عن القضايا الحارقة
- Hier 14:18 المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثواه الأخير
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:39
|17:09
|14:48
|12:12
|07:02
|05:32
|
12°
|16°
|% 62
|:الرطــوبة
|تونــس
|12°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|16°-12
|20°-10
|20°-12
|18°-13
|17°-11
Follow @babnet_Tunisie
(114 236) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
(108 283) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
( 97 174) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 75 993) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 74 661) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 69 949) صورة اليوم : قلّة الذوق وانعدام ال
( 67 121) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 60 530) بعد غياب مطوّل، سامي الرمادي المخت
( 60 240) سيف الدين مخلوف لقيادي في التيار
( 58 915) رفيق عبد السلام ينشر تفاصيل و صور
( 58 268) عبير موسي تعلن رفض حزبها لدعوة رئ
( 53 540) صورة وفيديو اليوم: تخميرة مورو و
( 52 484) الداخلية تفتح تحقيقا حول فيديو يوث
( 51 735) صحفي بشركة ''كاكتوس برود'' يكذّب
( 50 807) النهــــــــــــــــــــــــــــــ
( 48 669) طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تترا
( 48 155) المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثو
( 48 085) رئاسة الحكومة تعلن اقالة عبد الكري
( 48 023) فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابع
( 45 864) التوهامي العبدولي يتطاول على الصح
Par:karimyousef (France )
Sur: البشير بن يحمد في إفتتاحية مسعورة: يوم الأربعاء المشؤوم تقلّب بن علي و بورقيبة في قبريهما عند سماع خبر ترؤس الغنوشي للبرلمان