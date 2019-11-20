القيادي بالتيار الديمقراطي نبيل حجي : لن نشارك في حكومة فيها فاضل عبد الكافي

Mercredi 20 Novembre 2019



باب نات

- جدّد الثلاثاء 19 نوفمبر، القيادي بالتيار الديمقراطي نبيل حجي تأكيده على أن حزبه لن يشارك في حكومة يكون من بين أعضائها وزراء من حزب قلب تونس.وصرّح نبيل حجي خلال استضافته في برنامج رونديفو 9 على قناة التاسعة بأن حزبه لن يقبل أيضا بوزراء يقترحهم قلب تونس وتحدّث في هذا السياق عن وزير التنمية السابق فاضل عبد الكافي وقال "لن نشارك في حكومة فيها فاضل عبد الكافي".يذكر أن رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي بدأ الثلاثاء مشاوراته لتشكيل الحكومة واجتمع بممثلين عن الأحزاب وبعض الشخصيات من بينهم فاضل عبد الكافي.تجدر الإشارة إلى أن فاضل عبد الكافي كان صرّح بأنه كان من بين "الخبراء" الذين أعدوا برنامج قلب تونس وتم تداول اسمه كرئيس للحكومة في حال فوز قلب تونس في الانتخابات التشريعية.