عبد الفتاح مورو للمنجي الرحوي: إذا وجه الغنوشي مايعجبكش أمورك

Mardi 19 Novembre 2019



باب نات

- قال القيادي في حزب حركة النهضة عبد الفتاح مورو في مداخلة عبر أمواج اذاعة "ifm " انه مستغرب من تصريح سابق للنائب عن الجبهة الشعبية المنجي الرحوي حول رفضه الوقوف للنشيد الوطني بسبب انه نشيد الخوانجية.وأضاف مورو " اذا كان منجي الرحوي " مايعجبوش" وجه رئيس البرلمان راشد الغنوشي فهذا امر يعنيه هو فقط.وتابع عبد الفتاح مورو " يجب احترام مؤسسات الدولة وتصريح الرحوي غير مقبول".