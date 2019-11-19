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عبد الفتاح مورو للمنجي الرحوي: إذا وجه الغنوشي مايعجبكش أمورك

Mardi 19 Novembre 2019

Mardi 19 Novembre 2019
باب نات - قال القيادي في حزب حركة النهضة عبد الفتاح مورو في مداخلة عبر أمواج اذاعة "ifm " انه مستغرب من تصريح سابق للنائب عن الجبهة الشعبية المنجي الرحوي حول رفضه الوقوف للنشيد الوطني بسبب انه نشيد الخوانجية.

وأضاف مورو " اذا كان منجي الرحوي " مايعجبوش" وجه رئيس البرلمان راشد الغنوشي فهذا امر يعنيه هو فقط.
وتابع عبد الفتاح مورو " يجب احترام مؤسسات الدولة وتصريح الرحوي غير مقبول".



  
  
     
  
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