عبد الفتاح مورو للمنجي الرحوي: إذا وجه الغنوشي مايعجبكش أمورك

Mardi 19 Novembre 2019
باب نات - قال القيادي في حزب حركة النهضة عبد الفتاح مورو في مداخلة عبر أمواج اذاعة "ifm " انه مستغرب من تصريح سابق للنائب عن الجبهة الشعبية المنجي الرحوي حول رفضه الوقوف للنشيد الوطني بسبب انه نشيد الخوانجية.
وأضاف مورو " اذا كان منجي الرحوي " مايعجبوش" وجه رئيس البرلمان راشد الغنوشي فهذا امر يعنيه هو فقط.
وتابع عبد الفتاح مورو " يجب احترام مؤسسات الدولة وتصريح الرحوي غير مقبول".
وأضاف مورو " اذا كان منجي الرحوي " مايعجبوش" وجه رئيس البرلمان راشد الغنوشي فهذا امر يعنيه هو فقط.
وتابع عبد الفتاح مورو " يجب احترام مؤسسات الدولة وتصريح الرحوي غير مقبول".
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Par:BABANETTOO (France )
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