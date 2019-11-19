مشاورات تشكيل الحكومة: فاضل عبد الكافي يصل الى قصر الضيافة بقرطاج

Mardi 19 Novembre 2019



وصل عصر اليوم فاضل عبد الكافي لقصر الضيافة بقرطاج لمقابلة رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي في اطار مشاورات تشكيل الحكومة .مع تأجيل لقاء وفد النهضة برئيس الحكومة الى يوم غد .يُذكر أنّ رئيس الحكومة المكلّف استهل مشاوراته مع الأحزاب السياسية صباح اليوم الثلاثاء، بلقاء وفد عن حزب قلب تونس، قبل أن يلتقي وفدا عن حزب التيار الديمقراطي ومن ثمة ائتلاف الكرامة و محمد عبو عن التيار الديمقراطي.وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، قد سلم يوم 15 نوفمبر الجارى الحبيب الجملي الذى اقترحته حركة النهضة باعتبارها الحزب المتحصل على اكثرعدد من مقاعد البرلمان، رسالة التكليف لتشكيل الحكومة الجديدة.وينص الفصل 89 من الدستور، على أنه وفي أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة خلال شهر يجدّد مرة واحدة.وفي صورة التساوي في عدد المقاعد يُعتمد للتكليف عدد الأصوات المتحصل عليها.وعند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.وإذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما.