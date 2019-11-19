الهاني: اذا ارادت المنظمات الاجتماعية المشاركة في المسار الحكومي عليهم بان يقبلوا باستفتاء حول الاضرابات

Mardi 19 Novembre 2019



باب نات

- قال الاعلامي زياد الهاني في مداخلة على قناة الزيتونة الثلاثاء 18 نوفمبر ان مشاركة المنظمات الاجتماعية في المسار الحكومي يجب ان يكون على قاعدة وقف الاضرابات.واضاف زياد الهاني " التونسيون " فدوا" من الإضرابات التي تسببت في انهاك الاقتصاد الوطني وعلى الحكومة المقبلة ان تتخذ كل الإجراءات لوقفها.وتابع زياد الهاني " لماذا لا نقوم باستفتاء شعبي حول وقف كل اشكال الإضراب ومنح الحكومة هدنة اجتماعية لفتح الملفات الهامة في البلاد.