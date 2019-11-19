Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelwahab - Hayati Inta  

الهاني: اذا ارادت المنظمات الاجتماعية المشاركة في المسار الحكومي عليهم بان يقبلوا باستفتاء حول الاضرابات

Mardi 19 Novembre 2019

Mardi 19 Novembre 2019
باب نات - قال الاعلامي زياد الهاني في مداخلة على قناة الزيتونة الثلاثاء 18 نوفمبر ان مشاركة المنظمات الاجتماعية في المسار الحكومي يجب ان يكون على قاعدة وقف الاضرابات.
واضاف زياد الهاني " التونسيون " فدوا" من الإضرابات التي تسببت في انهاك الاقتصاد الوطني وعلى الحكومة المقبلة ان تتخذ كل الإجراءات لوقفها.
وتابع زياد الهاني " لماذا لا نقوم باستفتاء شعبي حول وقف كل اشكال الإضراب ومنح الحكومة هدنة اجتماعية لفتح الملفات الهامة في البلاد.



  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 192938

Tomjerry  (Tunisia)  |Mardi 19 Novembre 2019 à 11h 58m |           
الكارثة منا فينا.

أما بقدرة الله الفئة هذه ستتساقط بلا رجعة

Momolecool  (Belgium)  |Mardi 19 Novembre 2019 à 11h 33m |           
Vous avez complètement raison !!!



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